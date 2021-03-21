Yarın hava nasıl olacak? 22 Mart 2021 Pazartesi hava durumu nasıl olacak? Pazar günü yurt geneli hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda 22 Mart Pazartesi günü Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesinde sağanak yağış, Ardahan ve Karsa başta olmak üzere Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışının beklendiği bildirildi.

Hava sıcaklıkları Pazartesi günü mevsim normallerinde seyredecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden orta şiddette esecek.

Yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara Bölgesi, Ege, Akdeniz’in batısı ve İç Anadolu ile Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde aralıklı olarak yağış bekleniyor.

Yağışlar Ege kıyılarından yer yer gök gürültülü sağanak, Bayı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ise Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur şeklinde olacak.

Ankara, Çankırı ve Eskişehir başta olmak üzere İç Anadolu bölgelerinde yağmur karla karışık şekilde yağacak. Öğleden sonra ise yağışlar hafifleyecek. Rize, Artvin çevrelerinde ise gün boyu yağış etkisini sürdürecek.

Doğu Anadolu’nun iç kısımları ise Güneydoğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması da istendi.

Hava sıcaklıkları

Karadeniz ve Doğu kesimlerde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak ve diğer bölgelerde ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

Yağışa karşı dikkatli olunması istendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan rapor kapsamında özellikle Kuzey Ege, Balıkesir, Eskişehir ve Rize’de vatandaşların kuvvetli yağışa karşı dikkatli olması istendi. Söz konusu bölgelerde sel, su baskını, kısım kısım dolu yağışları gerçekleşebilir.