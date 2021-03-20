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Yarın hava nasıl olacak? 21 Mart 2021 Pazar hava durumu nasıl olacak? Pazar günü yurt geneli hava durumu

21 Mart Pazar günü yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? Meteorolojiden gelen hava durumu analizleri nasıl? Kar yağışı olacak olan iller hangileri? Soruları merak edilen konular arasında yer aldı.

20 Mart 2021 Cumartesi 12:01
Yarın hava nasıl olacak? 21 Mart 2021 Pazar hava durumu nasıl olacak? Pazar günü yurt geneli hava durumu
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Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminine göre Marmara, Ege, Karadeniz, Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağışlı. İç Anadolu'nun kuzeybatısında ve Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı olacak. Doğu illerinde hava sıcaklığı 3 ila 5 derece düşerken, başka yerlerde önemli bir değişiklik beklenmemektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre: Ülkemizde genel olarak parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege Denizi, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Isparta, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Nevşehir ve Kayseri ile Antalya'nın bazı kesimlerinin yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Yağışlar; Genelde orta Ege Denizi'nde, Orta Anadolu'nun kuzeybatısında, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağmur ve fırtına şeklinde meydana gelmesi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yağışlar; Sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın civarında şiddetli yağış, öğleden sonra Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güney kesiminde şiddetli yağmur ve fırtına çıkacağı tahmin edilmektedir. Sabah ve gece vakitlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesiminde çığ tehlikesi var.

Hava sıcaklığının doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece düşeceği ve başka yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilmektedir. Genel olarak rüzgarların Doğu Akdeniz'de ve Doğu Anadolu'da bazen orta kuvvetlerden şiddetli ve aralıklı bir fırtına şeklinde (40-80 km / sa) gelmesi beklenmektedir.

Kuvvetli yağış uyarısı:

Yağışlar; Öğleden sonra Zonguldak ve Bartın bölgesinde şiddetli yağış, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güneyinde şiddetli sağanak ve fırtına, dolayısıyla sel, su basınçları, ulaşım aksaklığı bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı:

Rüzgar; Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli bir şekilde güney ve güneybatı yönlerden esmesi beklendiğinden dolayı yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi beklenmektedir. Ağaç ve direk devrilmeleri, çatı kopması, soba ve baca gazından kaynaklı zehirlenmelerle beraber ulaşımda aksamalaradan dolayı yaşanacak olan olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekir.

Çığ uyarısı:

  Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nu doğu kısmında yüksek karla kaplı dik yamaçlarda yaşanabilecek çığlara dikkat edilmelidir.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimleri kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurlu

İZMİR °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 13°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

 



Son Güncelleme: 20.03.2021 12:01
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Anahtar Kelimeler:
çığKarYağmurYağışMeteoroloji
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