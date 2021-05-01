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Yarın dükkan, bakkal ve zincir marketler açık mı, kapalı mı? Bakkallar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 2 Mayısıs

Tam kapanma kararlarının açıklanması ile birlikte vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. Pek çok vatandaş, yarın dükkan, bakkal ve zincir marketler açık mı, kapalı mı? Bakkallar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 2 Mayısıs bakkallar ve marketler açık olacak mı? sorularını araştırmaya başladı.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 20:34
Yarın dükkan, bakkal ve zincir marketler açık mı, kapalı mı? Bakkallar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 2 Mayısıs
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Tam kapanma kararlarının açıklanması sonrasında en merak edilen konular sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde market, bakkal ve temel ihtiyaçların satıldığı işletmelerin açık olup olmadığı oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine gönderilen genelgeler ile açık olacak işletmeler açıklanırken market ve bakkalların 2 Mayısıs Pazar günü açık olup olmayacağı araştırılıyor.

2 Mayısıs Pazar marketler ve bakkallar açık mı?

30 Nisan – 16 Mayısıs tarihleri arasında marketler haftanın 6 günü saat 10.00 – 17.00 saatleri arasında hizmetlerine devam edebilecekler. Pazar günleri ise zincir marketler kapalı olurken bakkallar, kuruyemişçiler ve kasaplar 10.00 – 17.00 saatleri arasında hizmete devam edecekler.

65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşların marketlere gitmeleri yasaklanırken belirlenen yaş aralığı haricinde ki vatandaşlar saat 10.00 – 17.00 saatleri arasında marketlere gidebilecekler.

 




Son Güncelleme: 01.05.2021 20:34
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