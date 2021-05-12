Yarın Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 13 Mayıs Diyanet il il bayram namazı vakitleri

Ramazan Bayramı namazının kılınmasına az bir süre kala vatandaşlarımız Ramazan Bayram namazının hangi saatte kılınacağını merak etmeye başladı. Pandemi ile teravih namazlarının bu sene de evde kılınması nedeniyle insanlarımız Ramazan bayramında camilerin aynı zamanda açık olup olmayacağını merak ederken bir yandan da Bayram namazının ne zaman kılınacağını merak ediyor.

İslam dininde bayram sabah saatlerinde kılınacak namazla başlar ve Ramazan bayramı üç gün sürer. Geceden hazırlık yapan vatandaşlarımız salgın koşullarına riayet ederek seccadeleri ile beraber camiye gelip bayram namazını eda edebilecekler.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş herkesin kafasına takılan soruyu bugün TV5 ekranlarında katıldığı canlı yayınla açıkladı ve camilerin bayram namazı için açık olacağının altını çizdi. Ali Erbaş salgın koşullarına riayet edilerek bu sene bayram namazının kılıcağının müjdesini verdi.

Camiye gelirken mutlaka maske ve mesafeye dikkat edilmeli. Herkesin seccadesi olması ise salgın tedbirleri kapsamında olduça önemli. Kılınacak bayram namazından sonra ise herhangi bir şekilde musafaha ile bayramlaşma ile olmayacak. Camiye araba ile değilde ikametine en yakın camiye yürüyerek gidecek ve o camide bayram namazını kılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 13 Mayıs Perşembe 2021 tarihinde eda edilecek Bayram Namazı saatlerini il il açıkladı;

Adana: 06.04,

Adıyaman: 05.51,

Afyonkarahisar: 06.20,

Ağrı: 05.28,

Aksaray: 06.07,

Amasya: 05.55,

Ankara: 06.08,

Antalya: 06.23,

Ardahan: 05.27,

Artvin: 05.30,

Aydın: 06.32,

Balıkesir: 06.29,

Bartın: 06.07

Batman: 05.39

Bayburt: 05.38

Bilecik: 06.20

Bingöl: 05.40

Bitlis: 05.34

Bolu: 06.12

Burdur: 06.23

Bursa: 06.23

Çanakkale: 06.34

Çankırı: 06.04

Çorum: 05.59

Denizli: 06.28

Diyarbakır: 05.43

Düzce: 06.14

Edine: 06.30

Elazığ: 05.45

Erzincan: 05.42

Erzurum: 05.35

Eskişehir: 06.18

Gaziantep: 05.56

Giresun: 05.44

Gümüşhane: 05.41

Hakkari: 05.29

Hatay: 06.02

Iğdır: 05.24

Isparta: 06.22

İstanbul: 06.22

İzmir: 06.34

Kahramanmaraş: 05.56

Karabük: 06.07

Karaman: 06.12

Kars: 05.26

Kastamonu: 06.02

Kayseri: 06.00

Kırıkkale: 06.06

Kırklareli: 06.28

Kırşehir: 06.05

Kilis: 05.57

Kocaeli: 06.19,

Konya: 06.14

Kütahya: 06.21

Malatya: 05.50

Manisa: 06.33

Mardin: 05.42

Mersin: 06.07

Muğla: 06.31

Muş: 05.36

Nevşehir: 06.03

Niğde: 06.05

Ordu: 05.46

Osmaniye: 06.00

Rize: 05.36

Sakarya: 06.17

Samsun: 05.52

Siirt: 05.36

Sinop: 05.55

Sivas: 05.52

Şanlıurfa: 05.50

Şınak: 05.35

Tekirdağ: 06.28

Tokat: 05.53

Trabzon: 05.39

Tunceli: 05.43

Uşak: 06.25

Van: 05.29

Yalova: 06.21

Yozgat: 06.01

Zonguldak: 06.10