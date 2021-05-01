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Yarın Anneler Günümü? 2021 Anneler Günü Mayısıs ayı hangi pazar günü kutlanır?

Her sene Mayısıs ayında Pazar gününe denk gelen Anneler Günü'nün bu sene hangi Pazar gününe geldiğini sizler için paylaştık. Anneler günü bu sene hangi tarihte kutlanacak? Hangi Pazar günü Anneler Günü olacak? İşte detaylar...

01 Mayıs 2021 Cumartesi 18:26
Yarın Anneler Günümü? 2021 Anneler Günü Mayısıs ayı hangi pazar günü kutlanır?
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Dünya çapında ülkelerde farklı zamanlarda kutlanan Anneler Günü'nün bu yıl için hangi tarihe denk geldiği araştırılmaya başlandı. Mayısıs ayında Pazar gününe denk gelen Anneler Günü'nün hangi Pazar günü olduğunu sizler için paylaştık. Anneler günü bu sene hangi tarihte kutlanacak? Hangi Pazar günü Anneler Günü olacak? İşte detaylar...

Anneler Günü hangi Pazar gününde olacak?

Anneler Günü her sene Mayısıs ayının iinci Pazar gününde kutlanmaktadır. Bu özel gün için plan yapanlar korona virüs önlemleriyle anneleri için organizasyon hazırlığı yapmışlardır. Anneler Günü ilk defa 1908 senesinde bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle birlikte kutlamıştır.

Anneler Günü ne zaman?

Anneler Günü 2021 senesinde 9 Mayısıs Pazar günü kutlanacaktır. Bu yüzden 2 Mayısıs Pazar, Anneler günü değildir.

ABD'nin Virginia eyaletinde oturan öğretmen Anna Jarvis adlı bir kadının, 1905 senesinde ölen annesi için her sene kutlama yapmak istemesi  ile ortaya Anneler Günü ilk kez 1908 senesinde bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle kutlanmıştır




Son Güncelleme: 01.05.2021 18:26
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Anahtar Kelimeler:
TarihPazarAnneler Günü
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