İstanbul
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...
Risk haritası alarm verdi! 8 il için yeni kısıtlamalar geliyor..
Son Dakika
Risk haritası alarm verdi! 8...
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...

Yarın 9 Mart 2021 Salı günü hava nasıl olacak?

9 Mart Salı gününde havanın nasıl olacağını merak edenler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklık raporunu yayınlandı. Peki, yarın 9 Mart Salı günü hava nasıl olacak? İşte cevabı…

08 Mart 2021 Pazartesi 23:15
Yarın 9 Mart 2021 Salı günü hava nasıl olacak?
Takip Et:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirme doğrultusunda; Türkiye’nin güney ile doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün akşam saatlerinde Şınak, Van ve Hakkari çevreleri kar ile karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın yani Salı günü Muğla, Aydın, Denizli, Hatay ve Osmaniye çevreleri ve Batı Antalya kıyıları yağmur ve sağanak yağmurlu olarak tahmin edilmekte. Gece ile sabah saatlerinde iç ile doğu kesimlerde buzlanma ile don olayı ile beraber yer yer pus ile sis beklenmekte. Doğu Karadeniz bölgesinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesinin güneydoğu kısmında çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığı:

Kuzey, iç ve batı bölgelerde 2 ile 4 derece artacak, diğer bölgelerde önemli bir değişikliğin yaşanmayacağı tahmin edilmekte.

Rüzgar:

Genel olarak batı ile güneybatı, yarın yani Salı günü zamanla Marmara ile Ege bölgesinde kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvet ile esmesi tahmin edilmekte.

Uyarılar:

Doğu Karadeniz bölgesinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesinin güneydoğu kısmında yüksek kar örtüsüne sahip olan yerlerin dik yamaçlarında çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bölge bölge hava durumları

Marmara Bölgesi:

Parçalı ve az bulutlu geçmesi tahmin edilmektedir. Bu gece ile sabah saatleri sırasında zaman zaman pus ile sis olayı beklenmekte.

  • Edine:

    Az bulutlu (3 derece, 15 derece)

  • İstanbul:

    Az bulutlu (1 derece, 14 derece)

  • Kırklareli:

    Az bulutlu (1 derece, 14 derece)

  • Kocaeli:

    Az bulutlu (2 derece, 15 derece)

Ege Bölgesi:

Parçalı ve az bulutlu olacak. Yarın yani Salı günü zaman ile güney kesimler yer yer çok bulutlu, Aydın, Muğla ile Denizli çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Bu gece ile sabah saatleri arasında iç kesimlerde yer yer pis ile sis olayı beklenmekte.

  • A.Karahisar:

    Parçalı bulutlu ( -1 derece, 13 derece)

  • Denizli:

    Parçalı ve az bulutlu. Yarın zaman ile çok bulutlu olacak, öğle saatlerinde sağanak yağmur görülecek. (5 derece, 17 derece)

  • İzmir:

    Az bulutlu. Yarın zaman ile paçalı, yer yer çok bulutlu olacak. (7 derece, 19 derece)

  • Manisa:

    Az bulutlu, yarın zaman ile parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. (4 derece,19 derece)

Akdeniz bölgesi:

Parçalı ve zaman zaman çok bulutlu, yarın Osmaniye ile Hatay çevrelerinde ve Batı Antalya kıyılarında sağanak yağmur görüleceği tahmin edilmekte. Bu gece ile sabah saatleri sırasında iç kesimlerde zaman zaman pus ile sis olayı yaşanması bekleniyor.

  • Adana:

    Parçalı bulutlu (8 derece, 20 derece)

  • Antalya:

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Yarın öğle saatleri sırasında batı kıyılar sağanak yağmurlu (12 derece, 19 derece)

  • Hatay:

    Parçalı ve çok bulutlu. Yarın sabah saatleri itibariyle sağanak yağış etkili olacak. (9 derece, 18 derece)

  • Isparta:

    Parçalı bulutlu. (1 derece, 14 derece)

İç Anadolu bölgesi:

Parçalı ve az bulutlu olması tahmin edilmekte. Bu gece ile sabah saatleri sırasında yar yer buzlanma ile don ve beraberinde sis ile pus hadisesi beklenmekte.

  • Ankara:

    Az bulutlu (-1 derece, 12 derece)

  • Çankırı:

    Az bulutlu (-5 derece, 12 derece)

  • Eskişehir:

    Az bulutlu (-2 derece, 13 derece)

  • Nevşehir:

    Az bulutlu (-2 derece, 11 derece)

Batı Karadeniz bölgesi:

Parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin edilmekte. Bu gece ile sabah saatleri iç kesimlerde buzlanma ile don olayı ve beraberinde yer yer sis ile pus yaşanması beklenmekte.

  • Bolu:

    Az bulutlu (-5 derece, 12 derece)

  • Düzce:

    Az bulutlu (-2 derece, 16 derece)

  • Kastamonu:

    Az bulutlu (-6 derece, 11 derece)

  • Zonguldak:

    Parçalı ve az bulutlu (2 derece, 11 derece)

Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi:

Parçalı ve az bulutlu geçmesi tahmin edilmekte. Bu gece ile sabah saatleri iç kesimlerde buzlanma ile don olayı ve beraberinde pus ile yer yer sis olayı ile geçecek. Doğu Karadeniz bölgesinin iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

  • Amasya:

    Parçalı ve az bulutlu (-3 derece, 15 derece)

  • Rize:

    Parçalı bulutlu (2 derece, 11 derece)

  • Samsun:

    Parçalı ve az bulutlu (2 derece, 12 derece)

  • Trabzon:

    Parçalı bulutlu (3 derece, 11 derece)

Doğu Anadolu bölgesi:

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri Şınak çevresinde yağmur, Van ile Hakkari çevrelerinde kar ile karışık yağmur ile kar yağışı bekleniyor. Bu gece ile sabah saatleri buzlanma ile don ve beraberinde pus ile yer yer sis olması beklenmekte. Bölgenin doğu kesiminde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlar çığ tehlikesi taşıyor.

  • Erzurum:

    Parçalı ve çok bulutlu (-13 derece, 1 derece)

  • Hakkari:

    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri itibari ile kar ile karışık yağmur ile kar yağışı bekleniyor. (-1 derece, 6 derece)

  • Kars:

    Parçalı ve çok bulutlu (-13 derece, 1 derece)

  • Van:

    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşamdan itibaren kar ile karışık yağmur ile kar yağışla

Güneydoğu Anadolu:

Parçalı ve az bulutlu, bu akşamleyin doğu kesiminin yer yer çok bulutlu geçmesi tahmin edilmekte.

  • Diyarbakır:

    Parçalı ve çok bulutlu (-2 derece, 18 derece)

  • Gaziantep:

    Parçalı bulutlu (3 derece, 16 derece)

  • Siirt:

    Parçalı ve çok bulutlu (3 derece, 14 derece)

  • Şanlıurfa:

    Parçalı bulutlu (5 derece, 19 derece)

Denizlerde hava durumu:

Fırtına beklentisi yok.

Karadeniz:

Parçalı ve bulutlu. Görüş iyi.

Marmara:

Parçalı bulutlu, sabah ile gece saatleri yer yer puslu ve sisli olacak. Görüş iyi.

Ege:

Parçalı ve az bulutlu. Görüş iyi.

Akdeniz:

Parçalı ve az bulutlu. Görüş iyi.

Van Gölü:

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklar ile kar ile karışık yağmur bekleniyor. Görüş iyi, yağış zamanında orta.


Son Güncelleme: 08.03.2021 23:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Salı9 MartHava Durumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Askerde uzman çavuş nasıl olunur? Uzman çavuşların özlük hakları
Askerde uzman çavuş nasıl olunur? Uzman çavuşların özlük hakları
Çılgın sayısal loto 8 Mart 2021 Pazartesi sonuç sorgulama ekranı 
Çılgın sayısal loto 8 Mart 2021 Pazartesi sonuç sorgulama ekranı 
Sayısal Loto sonuçları 8 Mart 2021 Pazartesi kazanan numaraları
Sayısal Loto sonuçları 8 Mart 2021 Pazartesi kazanan numaraları
BİM market 9 Mart 2021 Salı günü hangi ürünler gelecek? BİM aktüel ürünler kataloğunda indirimli neler var?
BİM market 9 Mart 2021 Salı günü hangi ürünler gelecek? BİM aktüel ürünler kataloğunda indirimli neler var?
Bim market 12 Mart 2021 Cuma aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
Bim market 12 Mart 2021 Cuma aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
Dünya Erkekler Günü var mı? Erkekler Günü ne zamandır?
Dünya Erkekler Günü var mı? Erkekler Günü ne zamandır?

Popüler Haberler

Yarın 9 Mart 2021 Salı günü hava nasıl olacak?
Rasim Öztekin oyuncu kızı kimdir? Pelin Öztekin hakkında bilgiler
MEB 2021 Yaz tatili ne zaman başlayacak? Yaz tatili ne zaman?
Askerde uzman çavuş nasıl olunur? Uzman çavuşların özlük hakları
MEB yüz yüze sınavlar iptal olacak mı? Okullarda 2.dönem ara tatili verilecek mi?
O Ses Türkiye neden yok? 2021 O Ses Türkiye neden yayınlanmıyor, bu sene olmayacak mı?
Kalk Gidelim yeni bölüm yok mu, bitti mi? TRT 1 Kalk Gidelim neden yayınlanmıyor?
Hayatın İçinden sunucusu kimdir? Evrim Keklik hakkında bilgiler
Gürcistan’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl alınır mı? Heifer kablosuz dik süpürge inceleme ve kullanıcı yorumları
2021 İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB Bursluluk sınav tarihi belli oldu!
2020 Dini günler ve tarihler listesi ve takvimi
MasterChef Yasin Obuz kimdir? Yarışmacı Yasin Obuz hakkında bilgiler
İyi Aile Babası dizisi nerede çekiliyor?
Hamilelikte vajinal akıntıların sebebi nedir? Hamilelikte sarı akıntı sebebi
Atv Maraşlı tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Okullarda yaz tatili Temmuz'da mı başlayacak? Yaz tatili için okullar Temmuz'da mı kapanacak? Okulların kapanışı uzatıldı mı?
Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda Gülşah Saraçoğlu evli mi, nereli?
Rasim Öztekin öldü mü, neden öldü? Rasim Öztekin kaç yaşındaydı? Rasim Öztekin yaşı, eşi, çocukları ve hayatı
İstenmeyen mesaj nasıl engellenir? İstenmeyen SMS mesajlara kesin çözüm
Müge Anlı nereli, kaç yaşında? Meslek hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.