Yarın 9 Mart 2021 Salı günü hava nasıl olacak?

Hava sıcaklığı:

Rüzgar:

Uyarılar:

Bölge bölge hava durumları

Marmara Bölgesi:

Edine: Az bulutlu (3 derece, 15 derece)

Az bulutlu (3 derece, 15 derece) İstanbul: Az bulutlu (1 derece, 14 derece)

Az bulutlu (1 derece, 14 derece) Kırklareli: Az bulutlu (1 derece, 14 derece)

Az bulutlu (1 derece, 14 derece) Kocaeli: Az bulutlu (2 derece, 15 derece)

Ege Bölgesi:

A.Karahisar: Parçalı bulutlu ( -1 derece, 13 derece)

Parçalı bulutlu ( -1 derece, 13 derece) Denizli: Parçalı ve az bulutlu. Yarın zaman ile çok bulutlu olacak, öğle saatlerinde sağanak yağmur görülecek. (5 derece, 17 derece)

Parçalı ve az bulutlu. Yarın zaman ile çok bulutlu olacak, öğle saatlerinde sağanak yağmur görülecek. (5 derece, 17 derece) İzmir: Az bulutlu. Yarın zaman ile paçalı, yer yer çok bulutlu olacak. (7 derece, 19 derece)

Az bulutlu. Yarın zaman ile paçalı, yer yer çok bulutlu olacak. (7 derece, 19 derece) Manisa: Az bulutlu, yarın zaman ile parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. (4 derece,19 derece)

Akdeniz bölgesi:

Adana: Parçalı bulutlu (8 derece, 20 derece)

Parçalı bulutlu (8 derece, 20 derece) Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Yarın öğle saatleri sırasında batı kıyılar sağanak yağmurlu (12 derece, 19 derece)

Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Yarın öğle saatleri sırasında batı kıyılar sağanak yağmurlu (12 derece, 19 derece) Hatay: Parçalı ve çok bulutlu. Yarın sabah saatleri itibariyle sağanak yağış etkili olacak. (9 derece, 18 derece)

Parçalı ve çok bulutlu. Yarın sabah saatleri itibariyle sağanak yağış etkili olacak. (9 derece, 18 derece) Isparta: Parçalı bulutlu. (1 derece, 14 derece)

İç Anadolu bölgesi:

Ankara: Az bulutlu (-1 derece, 12 derece)

Az bulutlu (-1 derece, 12 derece) Çankırı: Az bulutlu (-5 derece, 12 derece)

Az bulutlu (-5 derece, 12 derece) Eskişehir: Az bulutlu (-2 derece, 13 derece)

Az bulutlu (-2 derece, 13 derece) Nevşehir: Az bulutlu (-2 derece, 11 derece)

Batı Karadeniz bölgesi:

Bolu: Az bulutlu (-5 derece, 12 derece)

Az bulutlu (-5 derece, 12 derece) Düzce: Az bulutlu (-2 derece, 16 derece)

Az bulutlu (-2 derece, 16 derece) Kastamonu: Az bulutlu (-6 derece, 11 derece)

Az bulutlu (-6 derece, 11 derece) Zonguldak: Parçalı ve az bulutlu (2 derece, 11 derece)

Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi:

Amasya: Parçalı ve az bulutlu (-3 derece, 15 derece)

Parçalı ve az bulutlu (-3 derece, 15 derece) Rize: Parçalı bulutlu (2 derece, 11 derece)

Parçalı bulutlu (2 derece, 11 derece) Samsun: Parçalı ve az bulutlu (2 derece, 12 derece)

Parçalı ve az bulutlu (2 derece, 12 derece) Trabzon: Parçalı bulutlu (3 derece, 11 derece)

Doğu Anadolu bölgesi:

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu (-13 derece, 1 derece)

Parçalı ve çok bulutlu (-13 derece, 1 derece) Hakkari: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri itibari ile kar ile karışık yağmur ile kar yağışı bekleniyor. (-1 derece, 6 derece)

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri itibari ile kar ile karışık yağmur ile kar yağışı bekleniyor. (-1 derece, 6 derece) Kars: Parçalı ve çok bulutlu (-13 derece, 1 derece)

Parçalı ve çok bulutlu (-13 derece, 1 derece) Van: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşamdan itibaren kar ile karışık yağmur ile kar yağışla

Güneydoğu Anadolu:

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu (-2 derece, 18 derece)

Parçalı ve çok bulutlu (-2 derece, 18 derece) Gaziantep: Parçalı bulutlu (3 derece, 16 derece)

Parçalı bulutlu (3 derece, 16 derece) Siirt: Parçalı ve çok bulutlu (3 derece, 14 derece)

Parçalı ve çok bulutlu (3 derece, 14 derece) Şanlıurfa: Parçalı bulutlu (5 derece, 19 derece)

Denizlerde hava durumu:

Karadeniz:

Marmara:

Ege:

Akdeniz:

Van Gölü:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirme doğrultusunda; Türkiye’nin güney ile doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün akşam saatlerinde Şınak, Van ve Hakkari çevreleri kar ile karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın yanigünü Muğla, Aydın, Denizli, Hatay ve Osmaniye çevreleri ve Batı Antalya kıyıları yağmur ve sağanak yağmurlu olarak tahmin edilmekte. Gece ile sabah saatlerinde iç ile doğu kesimlerde buzlanma ile don olayı ile beraber yer yer pus ile sis beklenmekte. Doğu Karadeniz bölgesinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesinin güneydoğu kısmında çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.Kuzey, iç ve batı bölgelerde 2 ile 4 derece artacak, diğer bölgelerde önemli bir değişikliğin yaşanmayacağı tahmin edilmekte.Genel olarak batı ile güneybatı, yarın yani Salı günü zamanla Marmara ile Ege bölgesinde kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvet ile esmesi tahmin edilmekte.Doğu Karadeniz bölgesinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesinin güneydoğu kısmında yüksek kar örtüsüne sahip olan yerlerin dik yamaçlarında çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Parçalı ve az bulutlu geçmesi tahmin edilmektedir. Bu gece ile sabah saatleri sırasında zaman zaman pus ile sis olayı beklenmekte.Parçalı ve az bulutlu olacak. Yarın yani Salı günü zaman ile güney kesimler yer yer çok bulutlu, Aydın, Muğla ile Denizli çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Bu gece ile sabah saatleri arasında iç kesimlerde yer yer pis ile sis olayı beklenmekte.Parçalı ve zaman zaman çok bulutlu, yarın Osmaniye ile Hatay çevrelerinde ve Batı Antalya kıyılarında sağanak yağmur görüleceği tahmin edilmekte. Bu gece ile sabah saatleri sırasında iç kesimlerde zaman zaman pus ile sis olayı yaşanması bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu olması tahmin edilmekte. Bu gece ile sabah saatleri sırasında yar yer buzlanma ile don ve beraberinde sis ile pus hadisesi beklenmekte.Parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin edilmekte. Bu gece ile sabah saatleri iç kesimlerde buzlanma ile don olayı ve beraberinde yer yer sis ile pus yaşanması beklenmekte.Parçalı ve az bulutlu geçmesi tahmin edilmekte. Bu gece ile sabah saatleri iç kesimlerde buzlanma ile don olayı ve beraberinde pus ile yer yer sis olayı ile geçecek. Doğu Karadeniz bölgesinin iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor.Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri Şınak çevresinde yağmur, Van ile Hakkari çevrelerinde kar ile karışık yağmur ile kar yağışı bekleniyor. Bu gece ile sabah saatleri buzlanma ile don ve beraberinde pus ile yer yer sis olması beklenmekte. Bölgenin doğu kesiminde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlar çığ tehlikesi taşıyor.Parçalı ve az bulutlu, bu akşamleyin doğu kesiminin yer yer çok bulutlu geçmesi tahmin edilmekte.Fırtına beklentisi yok.Parçalı ve bulutlu. Görüş iyi.Parçalı bulutlu, sabah ile gece saatleri yer yer puslu ve sisli olacak. Görüş iyi.Parçalı ve az bulutlu. Görüş iyi.Parçalı ve az bulutlu. Görüş iyi.Parçalı ve çok bulutlu, aralıklar ile kar ile karışık yağmur bekleniyor. Görüş iyi, yağış zamanında orta.