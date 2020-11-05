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Yarı zamanlı olarak öğrenci nasıl çalışabilir?

Yeni akademik yılın açılmasıyla birlikte öğrenciler öğretime başladı. Binlerce öğrenci okullarına devam ederken kendi masraflarını karşılamak için çalışıyor. Bu durumda, yetim maaşı alan kişilerin çalıştıkları takdirde maaşlarının indirilip indirilmeyeceğini merak ediyor.

05 Kasım 2020 Perşembe 00:10
Yarı zamanlı olarak öğrenci nasıl çalışabilir?
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Yetim Aylığı Çalışma Durumunda Kesilmez

Birçok üniversite öğrencisi, eğitim kariyeri boyunca çeşitli işlere girerek, masrafları karşılamak için para kazanmaktadır. Bazı durumlarda, öğrencinin çalışma ortamı ayda 30 gün ve bazı durumlarda 30 günden azdır. Daha önce yetim aylığı düşürülmüş olsa da yeni uygulama artık sigortalı çalışma günlerinin sayısına bakılmaksızın yetim aylığını azaltmayacak.

Yarı zamanlı çalışanlar, işverenleri ile yarı zamanlı bir sözleşme imzalamalıdır. Normal çalışma haftası 45 saat olan bir sistemde, çalışanların haftada 45 saatten fazla olmayan yarı zamanlı bir sözleşmeye ihtiyacı vardır. Tam zamanlı çalışanlar ile yarı zamanlı çalışanlar arasındaki ayrımcılık yasa dışı kabul edilir. Ücret ve parayı ikiye bölen yan haklar kapsamında, tam zamanlı çalışanlara ödeme yapıldığı gibi, yarı zamanlı çalışanlar da çalışma saatleriyle orantılı olarak ücret almak zorundadır. Dolayısıyla ayda 30 gün çalışan bir işçinin net günlük maaşı 3000 lira ve net geliri 3000 lira ise, ayda 10 gün çalışan bir işçinin günlük maaşı 100 liradan az olmamalıdır. İşyerinde boş pozisyonlar olduğunda, yarı zamanlı çalışanlara öncelik verilmelidir. Bu durumda olan bir kişi de yetim aylığı alırsa, yetim aylıklarında düşüş yaşanmaz.

Çalışma Saatleri Sözleşmeye Göre Belirleniyor


Ayda 30 günden az çalışan işçiler için de sigorta gereksinimleri vardır. Sözleşmenin bir kısmı kapsamında aylık olarak üretiliyor ise bu durumda çalışma haftası süresine bakılmaksızın 30 gün önceden sigortalıya bildirilmelidir. Bu durumda, bu kişilere ödenecek ücret asgari ücretin altında olamaz.

İş sözleşmesi kapsamında saatlik ücret tahsil ediliyorsa, toplantılar bir aylık çalışma saatleri içinde yapılır ve çalışma saatleri günlük 7,5 saate bölünür. Hesaplanacak günlerde de prim yatırabilirsiniz. Hesaplama süresi boyunca, 7,5 saatin altındaki puanlar da 1 gün için kabul edilmelidir. Bu nedenle, yarı zamanlı çalışanlar kısmi istihdam veya maaş adına SGK'ya rapor vermelidir. Öte yandan, ayda 20 günden az çalışanlar, eksik günlerine ait olmak üzere genel sağlık sigortası primlerini 30 gün için tamamlamak zorundadır. Bu nedenle 21-29 gün arası çalışanların 30 günü tamamlaması gerekmez. Sağlık primlerini 30 gün içinde tamamlamak zorunda olanlar, belirlenen aylık primleri kendileri ödemek zorundadır.

Yıllık İzin Hakları Bulunuyor

Yarı zamanlı çalışanlar için yıllık izin tam zamanlı çalışanlar gibidir. Bu nedenle çalışanlar, ister haftanın belirli bir günü isterse belirli günlerin bir bölümünde çalışıyor olsunlar, yıllık izin alma hakkına sahiptir ve yalnızca belirli saatlerde veya her koşulda çalışırlar. Bazı işverenler, yarı zamanlı çalışanların yıllık izin alamayacaklarını belirtmiş olsalar da bu ifade yanlış ifade edilmektedir ve yarı zamanlı çalışanlar da ilk çalışma yılından sonra yıllık izin hakkına sahiptir. Yıllık izin hakkını kullanırken, tam zamanlı çalışanlar 14 günlük yıllık izni, yarı zamanlı çalışanlar ise 5 günlük yıllık izni kullanabilir. Bu süre iş günü sayısına bağlı olarak artabilir veya azalabilir.



Son Güncelleme: 05.11.2020 00:10
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Anahtar Kelimeler:
Yarı Zamanlı çalışmaÖğrenci
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