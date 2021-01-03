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Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren sakal kararı!

İşe sakal tıraşı olmadan giden giden bir çalışan işten kovulunca açtığı dava Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, davanın sonunda milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karar imza attı.

03 Ocak 2021 Pazar 13:03
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren sakal kararı!
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Benzin istasyonunda görevli bir çalışan, işe sakal tıraşı olmadan gidince işveren tarafından tazminatsız kovuldu. Konu çalışan tarafından mahkemeye taşınırken Yargıtay'a kadar uzanan davada emsal bir karar çıktı.

Çalışanın tazminatını alabilmesi için İş Mahkemesi'ne açtığı davada sunulan bilirkişi raporu ile birlikte mahkeme davanın kabulüne karar verirken karar, davalının avukatı tarafından temyiz edildi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne taşınan dava dosyasında ise çalışana verilemeyen izin hakları na ait ücretlere hak kazanıp kazanmadığı sonucundaki tartışmalar dikkat çekti.

Kirli sakal bırakarak mesaisine başlayan genç iddialara göre önce işveren tarafından uyarıldı. Uyarıları dikkate almayan çalışan aynı olayı tekrarlayınca işveren tarafından işine son verildi. Soluğu İş Mahkemesi'nde alan genç çalıştığı şirkete dava açarak iş yerinde 5 yıl süreli aralıksız ve izinsiz çalıştığını söyleyerek sadece sakal tıraşı yüzünden işine son verildiğini öne sürdü. İş müfettişleri tarafından düzenlenen rapor doğrultusunda davalı konumdaki iş yerinde herhangi bir kılık kıyafet yönetmeliği uygulanmadığı ve bununla ilgili bir yazı olmadığını iddia etti.

Çalışan, hakkında verilen iş feshi kararının hukuka iş hukukuna aykırı olduğunu ve hakkı olan kıdem ve ihbar tazminatı ile birlikte yıllık izin ücretlerinin tahsilini davalıdan tahsilini istedi. Davalı şirket sahibi ise mahkemede verdiği savunmasında davacının işten çıkarılmasına neden olan yalnızca işe sakal tıraşı olamadan gelmesi değil yapılan uyarılara uymaması işverene karşı durması ve aynı durumu sonraki günlerde devam ettirmesi olduğunu öne sürdü.

Yargıtay'da görülen davanın karar duruşmasında ise emsal niteliğinde bir karar imza atılarak yürürlükte olan İş Kanunu'nun 56/3. maddesine göre çalışanların izinlerin 10 günden az olmamak kaydı ile bazı bölümler halinde kullandırılması öngörülmüş olması gerektiği, davacının yıllık izinlerinin kullandırıldığı yönünde söz konusu belgelerin dikkate alınması ile birlikte bilirkişi raporunun bu yöndeki değerlendirmesi dikkate alınarak verilen kararın bozulması hükmüne varıldığı belirtildi. Yargıtay, söz konusu kararın hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verdi.



Son Güncelleme: 03.01.2021 13:03
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Anahtar Kelimeler:
YargıtaySakal Kararı
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