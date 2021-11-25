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Yardımcı hizmetler personeli, destek personeli ne kadar maaş alıyor?

Destek personeli, yardımcı hizmetler personeli; kendi başına ve belli bir süre içinde sorumlu olduğu alanlarda temizlik ve getir götür işlerini yapan kişi olarak tanımlanmaktadır. Eki yardımcı hizmetler personeli ne iş yapar? Yardımcı hizmetler personeli, destek personeli ne kadar maaş alıyor? Sorularının yanıtlarını sizin için araştırdık ve haberimizde yer verdik.

25 Kasım 2021 Perşembe 11:22
Yardımcı hizmetler personeli, destek personeli ne kadar maaş alıyor?
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Destek personeli, yardımcı hizmetler personeli ne iş yapmaktadır? Destek personeli, yardımcı hizmetler personeli ne kadar maaş alıyor? Destek personeli, yardımcı hizmetler personeli görev tanımı nedir? Destek personeli, yardımcı hizmetler personeli olmak için hangi okuldan mezun olmak gerekiyor? Yardımcı hizmetler personeli, destek personeli olmak için hangi belgelere sahip olmak gerekir? Sorularının yanıtlarını sizin için araştırdık ve detaylarını haberimizin içeriğinde derledik. İşte çok merak edilen o soruların detayları..

Yardımcı hizmetler personeli, destek personeli ne demek?

Yardımcı hizmetler personeli, destek personeli; kendi başına ve belli bir süre içinde sorumlu olduğu alanlarda temizlik ve getir götür işlerini yapan kişi olarak tanımlanmaktadır.

Yardımcı hizmetler personeli, destek personeli ne kadar maaş almaktadır?

Yardımcı hizmetler personeli, destek personeli olarak çalışan bir kişinin aylık ortalama olarak almış olduğu maaş miktarı tam olarak 3.250 TL ‘dir. Aynı zamanda yardımcı hizmetler personeli, destek personeli olarak çalışan bir kişin aylık almış olduğu en düşük maaş miktarı 2.826 TL ve yardımcı hizmetler personeli, destek personeli olarak çalışan bir kişinin aylık almış olduğu en yüksek maaş miktarı ise 4.050 TL ‘dir. Siz de yukarıda sözünü ettiğimiz maaş miktarları arasında bir gelire sahip olmak istiyorsanız eğer İŞKUR Yardımcı hizmetler personeli, destek personeli adlı iş ilanlarına bakabilirsiniz ve aynı zamanda da https://www.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden de size en uygun olan iş ilanını seçerek kariyer planlamalarınıza bu doğrultuda çok kolay bir şekilde yön verebilirsiniz.

Yardımcı hizmetler personeli, destek personeli olmak için hangi okuldan ya da hangi bölümden mezun olmak gerekiyor?

Yardımcı hizmetler personeli, destek personeli olarak çalışma hayatına katılmak için gerekli olan en düşük eğitim seviyesi ilköğretimdir.

Yardımcı hizmetler personeli, destek personeli görev tanımı nedir? Yardımcı hizmetler personeli, destek personeli olarak çalışan bir kişi ne iş yapmaktadır?

Yardımcı hizmetler personeli, destek personeli olarak çalışan bir kişi; bağlı olduğu işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları en etkin bir biçimde kullanarak ilk önce işçi sağlığı daha sonra da iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğinin gerekli kıldığı verimlilik ile kalite gereklerine en uygun bir şekilde;

  • Bütün zeminleri temizlemek
  • Çöp kovalarının temizliğini yapmak
  • Büroyu temiz tutmak
  • Odaları havalandırmak
  • Fotokopi çekmek ve benzer olan görev ile işleri yerine getirmek ile sorumludur.

Yardımcı hizmetler personeli, destek personeli hangi meslek ana grubuna aittir?

Yardımcı hizmetler personeli, destek personeli ‘’ nitelik gerektirmeyen meslekler ‘’ adlı meslek ana grubuna aittir.

Yardımcı hizmetler personeli, destek personeli hangi meslek alt ana grubu içinde yer alır?

Yardımcı hizmetler personeli, destek personeli olarak görev yapan bir kişi ‘’ temizlikçiler ve yardımcılar ‘’ meslek alt ana grubu içinde yer almaktadır.

Yardımcı hizmetler personeli, destek personelinin meslek grubu nedir?

Yardımcı hizmetler personeli, destek personeli olarak çalışan bir kişi ‘’ ev, otel ve bürolarda çalışan temizlikçiler ve yardımcılar ‘’ adlı meslek grubu içine dahil edilmektedir.

Yardımcı hizmetler personeli, destek personeli hangi meslek birim grubunda sınıflandırılmaktadır?

Yardımcı hizmetler personeli, destek personeli olarak çalışan bir kişi ‘’ büro, otel ve diğer iş yerlerinde çalışan temizlikçiler ve yardımcılar ‘’ meslek birim grubu içinde sınıflandırılmaktadır.

Yardımcı hizmetler personeli, destek personeli hangi meslek koduna dahil edilmektedir?

Yardımcı hizmetler personeli, destek personeli olarak çalışan bir kişi Türk Meslekler sözlüğü içinde daha önceden belirlenmiş olan 9112.01 numaralı meslek koduna dahil edilmektedir.


Son Güncelleme: 25.11.2021 11:22
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