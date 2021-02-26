Yardıma muhtaç kişilere belediyelerin yaptıı yardımlar nelerdir? Belediye yardımları nasıl alınır?

Maddi sıkıntılar çeken, temel ihtiyaçlarını karşılayamadan yoksul vatandaşlara belediyeler yalnız bırakmıyor. Gıda yardımı, giyim yardımı, kömür, odun birçok yardımda bulunan belediyeler ciddi anlamda maddi sıkıntı yaşayan ve ihtiyaçlarını gideremeyen vatandaşlar için yardım yapıyor. Son zamanlarda yeni tedbirler kapsamında kapatılan iş yerleri ile esnaflar zor durumda. Virüs sonrasında tüm ülkedeki belediyeler aktif şekilde mağdur olan vatandaşlara yardım etmeye çalışıyor.

Belediye yardımları nelerdir?

Belediyeler daha çok maddi sıkıntı çeken kişilere nakdi yardım yaparak temel ihtiyaçları karşılamaktadır.

Nakdi yani parasal yardım yapan belediyeler; yoksul aileye gerekli miktar para verilerek acil ihtiyaçların giderilmesine yardımcı oluyor.

Belediye bursları

Kira yardımı

Bebekler için bez ve mama yardımı;

Engelli yardımları;

Odun kömür veya gıda erzak yardımı

Sosyal yardım kartı;

Belediye yaşlı bakım hizmeti;

Giyecek yardımında bulunan belediyeler;

Sağlık ve ilaç yardımı;

Şehit ve gazi yakınlarına yardımlar;

Belediye bayram yardımı;

Kimler belediyelerden yardım alabilir?

ise daha çok ailede bulunan çocukların eğitim- öğretim masraflarını karşılıyor. Öğrencilere ayrılan bütçe, belediyeye göre değişiklik göstermektedir. Okul kıyafeti, kırtasiye gibi birçok eğitim masrafları karşılanıyor.çoğunlukla SGK bağlı çalışmayan aile veya düzenli geliri olmayan kişilere veriliyor. Herhangi gayrimenkulü bulunmayan ciddi anlamda yoksul olan kişilere belediyeler kira yardımı yapabiliyor.yeni doğum yapan anne ve bebek için ihtiyaçların karşılanmaması durumunda ailelere bez, mama gibi birçok ihtiyacın giderilmesini sağlıyor.çalışma gücü olmayan %40 engelli olan kişilere yardım yapılıyor.yapan belediyeler erzak yardımında baklagiller gibi birçok temel ihtiyaçlar sağlanıyor.özellikle büyükşehir belediyeleri tarafından yapılmaktadır. Aylık 200 veya 300 limiti bulunan sosyal yardım kartları kişilerin hesaplarına yatmaktadır.Belediyeler evde bulunan yaşlı birey için özel sağlık çalışanı getirmektedir.kıyafet alamayan zorlu kış günlerinde montu veya botu bulunmayan vatandaşlar için yardım ediyor.SGK sigortası bulunmayan vatandaşlara yardım edilmektedir. Hastalara, yaşlılara birçok sağlık ihtiyaçlarının giderilmesi için yardım ediliyor.Eşi veya babası şehit olmuş çocuğa ayni veya nakdi yardımlar yapılmaktadır.Ramazan ve Kurban Bayramı’nda yapılan yardımlar bayram sevinci yaşayamayan aileler içinyardımlar yapılmaktadır.

Belediyelerden yardım almak için öncelikli koşul hiçbir şekilde sabit gelirin bulunmaması ve sigortalı çalışan olmamasıdır. Ayrıca çalışsa dahi çocuk sayısı ve bakmakta yükümlü olduğu kişi sayısına göre başvuru yapabilmektedir. Belediyelerden yardım almak isteyen vatandaş bizzat belediye veya muhtarlığa giderek durumunu açıklamalıdır.

Gelir kaynağı olmayan, gelir kaynağı ile geçinemeyen vatandaşlar için

Çok fazla sayıda çocuğa sahip olan ve çocuklarına bakamayan vatandaş için

Evinde hasta, engelli veya yaşlı kişilere bakamayan vatandaşlara

65 yaş üstü kimsesiz vatandaşlara

Eğitime devam etmesi gereken fakat yeterli imkanları sağlayamayan öğrenciler için

Belediye yardımları şu kişilere yardım eder;

Belediyeler gerekli tüm imkanları yapmaktadır.

Belediye Yardımı nasıl alınır? Gerekli belgeler nelerdir?

Kişiler yardım almak için belediyelere ve muhtarlıklara giderek başvuruda bulunmaktadır. Başvuru sonrasında belediye tarafından kontrol edilmesi durumunda kişi için yardım edilip edilmeyeceği tespit ediliyor.

Gerekli belgeler;

T.C kimlik kartı ya da nüfus cüzdanı fotokopisi

Yardım başvuru dilekçesi

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan ve kişinin çalışıp çalışmadığını gösteren ‘sağlık provizyon aktivasyon belgesi’.

Kişinin üzerine kayıtlı araç ya da ev olmadığını gösteren belgeler

Muhtarlıktan alınan fakirlik belgesi

Muhtarlıktan alınan ikametgâh belgesi

Çocuklara yapılacak kırtasiye ve okul yardımları için çocukların okullarından alınacak öğrenci belgeleri

Birçok yardıma koşan belediyeler imkanları doğrultusunda hiçbir vatandaşı zor durumda bırakmayarak bu zorlu günlerde yardım etmeye çalışıyor. Gerekli belgelerin yetkili yerlere sunulmasının ardından belediye harekete geçerek vatandaş için arama başlatıyor. Başvuru sonrasında belediyeler gerekli evrakların doğru olup olmadığını araştırıyor. Araştırma sonrasında ciddi anlamda yoksul kişiler için ve evrakların doğru olduğu vatandaşlar için yardım eli uzatılıyor.

Birçok yardımda bulunan belediye fakir ailelere nakit yardımında bulunuyor. Yıllara göre değişiklik gösteren yardımlar ortalama 200 veya 500 TL arasında değişiklik göstermektedir.