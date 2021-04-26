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Yaralıyı hastaneye götürürken tutuklandı

Kağıthane’de bir sürücü cadde üzerinde seyir halindeyken yaşlı bir adama çarparak yaralanmasına sebep oldu. Yaşlı adamı hastaneye götürmek için kırık camlı aracı ile yola çıkan sürücü polis ekipleri tarafından durdurulduktan sonra gözaltına alınırken, yaralı yaşlı adam ise ambulansla hastaneye götürüldü.

26 Nisan 2021 Pazartesi 11:43
Yaralıyı hastaneye götürürken tutuklandı
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İki hafta önce öğle saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Kağıthane Şehit Karakuşlar Caddesi üzerinde seyir halinde olan araç sürücüsü 19 yaşındaki Mert Kaan Aydın yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir adama çarptı. Gerçekleşen çarpmanın etkisiyle aracın ön camının üstüne düşen adam yaralanırken, aracın ön camı ise kırıldı.

 

Yaşadığı kaza sonrasında panikleyen sürücü sağlık ekiplerini aramak yerine yaşlı adamı aracına alarak hastaneye yetiştirmeye çalıştı. Birkaç kilometre bu şekilde giden sürücüyü, Cendere Caddesi üzerinde bulunan bir polis kontrol noktasında Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından fark edildi. Kırık cam ile seyahat yapmanın yasak olması nedeniyle Polis ekipleri tarafından durdurulan araç içeride yaralı bir şahsın olduğunu gören polis ekipleri sürücünün kazaya karıştığını anladı.

Ön camı kırık araçla yaralı götürürken yakalandı

Polis ekipleri tarafından sürücüye ön camı kırık şekilde yola devam etmesinin yasak olduğu hatırlatılırken hemen sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adama ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kazayı gerçekleştiren sürücü ise üst araması yapıldıktan sonra polis ekipleri tarafından ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Camı kırık olan araç ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.




Son Güncelleme: 26.04.2021 11:43
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Anahtar Kelimeler:
KağıthaneKaza
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