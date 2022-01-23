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Yaprak sarması nasıl yapılır? Zuhal Topal’la Sofrada Yaprak Sarması tarifi

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la sofrada yarışmasında bu hafta ortak menü yaprak sarması oldu. Yarışmacılar yaprak sarması yaparak kıyasıya mücadele verdiler peki yaprak sarması nasıl yapılır?

23 Ocak 2022 Pazar 16:11
Yaprak sarması nasıl yapılır? Zuhal Topal’la Sofrada Yaprak Sarması tarifi
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Bu hafta Zuhal Topal’la Sofrada programında ortak menü olarak yaprak sarması yapılıyor. Peki Zuhal Topal’la Sofrada yaprak sarmasının yapılışı nasıl?

Yaprak Sarması Malzemeler

2 adet kuru soğan

1 su bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı toz şeker

Tuz

Yarım demet maydanoz

Bir kaç dal taze nane

1 tatlı kaşığı kuru nane

Yarım kahve fincanı kuş üzümü

Yarım kahve fincanı kadar dolmalık fıstık

1 büyük domates

1 çay bardağı zeytinyağı

Hazırlanışı:

İlk olarak kuru soğanlar doğrandıktan sonra tavada kavurulur. Robottan geçirilerek püre yapılan domates de soğanlara eklenir. Ardından pirinç, fıstık, kuş üzümü, tarçın, nane, karabiber de eklenerek kavrulamaya devam eder. Diğer taraftan yapraklar eğer fazla tuzlu ise suda bekletilir. Sudan alınan yapraklara iç harcı koyarak sarılır. Tencereye dizilen yaprakların üzerine su ekleyerek pişirilir.


Son Güncelleme: 23.01.2022 16:11
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Anahtar Kelimeler:
YaprakSarması
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