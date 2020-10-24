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Yapımı kolay şerbetli tatlı tarifi! Malzemeler ve adım adım tatlı yapımı

Şerbetli tarif arayanlara son derece pratik ve lezzetli olan ekonomik bir çözüm sunuldu. Yiyenin doyamayacağı şekilde yapılan şerbetli tatlıların tarifi için doğru yerdesiniz! Şerbetli tatlımızın yapım aşaması ve lazım olan gerekli malzemeleri sizlere sunmuş bulunmaktayız. Afiyet olsun..

24 Ekim 2020 Cumartesi 23:03
Yapımı kolay şerbetli tatlı tarifi! Malzemeler ve adım adım tatlı yapımı
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Damak Çatlatan Pratik ve Lezzetli Yoğurt Tatlısı Tarifi! 

Türk mutfağı denilince akla ilk gelen şerbetli tatlılar, yoğurtlu tatlılar ise en popüler tatlılardan biridir. Yoğurt tatlısı tarifini kaydetmeyi ve kaşık kaşık yemeyi unutmayın!

Yoğurt Tatlısı Yapmak İçin Gerekli Malzeme Listesi

  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 3 adet yumurta
  • 3 orta boy kahve fincanı şeker
  • 2.5 kahve fincanı toz irmik
  • Eleyerek katacağınız 4 kahve fincanı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya


Yoğurt Tatlısı Şerbeti İçin Gerekli Malzeme Listesi

  • 9 Kahve fincanı su
  • 9 Kahve fincanı şeker
  • 1 dilim taze kesilmiş limon

Enfes Lezzetli Hafif Yoğurt Tatlısı Tarifi Yapılışı

  • Önce fırını 180 dereceye ayarlayarak fırını ısıtın.
  • Tatlıya kek hazır etmek için mikser yardımıyla 3 yumurta, 3 yemek kaşığı yoğurt ve 3 su bardağı şekeri beyaz olana kadar karıştırın.
  • Beyazlattıktan sonra ayrı ayrı irmik, un, kabartma tozu ve vanilya ekleyiniz.
  • Karışım iyice karıştırıldıktan sonra kare tereyağına ve ardından margarinle yağlayın.
  • Yoğurtlu tatlı pastayı ısınmaya başlayan fırına koyun.

Yoğurt Tatlısı Şerbeti Nasıl Yapılır?

  • Tatlı şerbeti için tencereye şeker ve su dökün ve ocağa koyun.
  • Kaynamasına izin verin.
  • Altını kapladıktan sonra 1 dilim limon ekleyip soğumaya bırakın.

Yoğurt Tatlısı Püf Noktası Nedir?

Yoğurtlu tatlılarda kek sıcak, şerbetin soğuk olması gerekir. Yoğurt tatlısının fırından çıkmasını bekledikten sonra soğuk şerbeti üzerinde gezdirin. Yemek yerken tercihinize göre hindistan cevizi veya fıstık ekleyip ardından soğuk limonata veya çay ile servis edebilirsiniz.



Son Güncelleme: 24.10.2020 23:03
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Anahtar Kelimeler:
Şerbetli TatlıKekLezzet
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