Yapımı basit olan Örgü ve saç modelleri hangileridir?

COOL ÖRGÜ
Saçınızı sağa veya sola tek tarafa yatırınız
Balık sırtı şeklinde örün
Örgünüzü dilediğiniz kadar genişletebilirsiniz
AT KUYRUĞU ÖRGÜSÜ
Saçınızı arkanızda toplayınız
Başından örerek bu şekle getirebilirsiniz
KIR TOPUZU
Saçınızı iki taraftan üçlü örgüyle örünüz
Örmüş olduğunuz saçları ense seviyesinde bir araya toplayın
Sağınızda ki saçları sola, solunuzdaki saçları ise sağa topuz yapınız
DONUT TOPUZ
Tüm saçınızı tepenizde toplayın
Özel donut tokanızı takmalısınız
Etrafından örmeye başlayın
Taç Topuz
Saçınızı tarayarak ikiye ayırınız
Sağ tarafını düz üçlü örgü, sol tarafını da ters üçlü örgü ile örmelisiniz
Başınızın üst tarafında saçlarınızı bir araya toplayın
Tel tokayla tutturunuz
İKİLİ ÖRGÜ
Saçınızı ortadan ikiye ayırınız.
Geriye doğru salın ve örmeye başlayınız.
Örgüyü örer iken her defasında örerek ve saç dahil ederek ilerleyin
TAÇ VE AT KUYRUĞU
Saçınızın ön kısmında az bir şey saç ayırın.
Arka tarafı ise at kuyruğu şeklinde bağlayınız.
Ön kısımda ayırdığınız saçı ters örgüyle taç şeklinde örmeye devam edin
VİKİNG ÖRGÜSÜ
Saçınızı yan taraftan ayırın.
Bir tarafta fazla, bir tarafta az bir şey daha az saç bırakınız.
Az saç olan kısmını iki defa üçlü örgüyle örünüz ve model tamam olacaktır.