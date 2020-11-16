Yapımı basit olan Örgü ve saç modelleri hangileridir?

COOL ÖRGÜ

Saçınızı sağa veya sola tek tarafa yatırınız

Balık sırtı şeklinde örün

Örgünüzü dilediğiniz kadar genişletebilirsiniz

AT KUYRUĞU ÖRGÜSÜ

Saçınızı arkanızda toplayınız

Başından örerek bu şekle getirebilirsiniz

KIR TOPUZU

Saçınızı iki taraftan üçlü örgüyle örünüz

Örmüş olduğunuz saçları ense seviyesinde bir araya toplayın

Sağınızda ki saçları sola, solunuzdaki saçları ise sağa topuz yapınız

DONUT TOPUZ

Tüm saçınızı tepenizde toplayın

Özel donut tokanızı takmalısınız

Etrafından örmeye başlayın

Taç Topuz

Saçınızı tarayarak ikiye ayırınız

Sağ tarafını düz üçlü örgü, sol tarafını da ters üçlü örgü ile örmelisiniz

Başınızın üst tarafında saçlarınızı bir araya toplayın

Tel tokayla tutturunuz

İKİLİ ÖRGÜ

Saçınızı ortadan ikiye ayırınız.

Geriye doğru salın ve örmeye başlayınız.

Örgüyü örer iken her defasında örerek ve saç dahil ederek ilerleyin

TAÇ VE AT KUYRUĞU

Saçınızın ön kısmında az bir şey saç ayırın.

Arka tarafı ise at kuyruğu şeklinde bağlayınız.

Ön kısımda ayırdığınız saçı ters örgüyle taç şeklinde örmeye devam edin

VİKİNG ÖRGÜSÜ

Saçınızı yan taraftan ayırın.

Bir tarafta fazla, bir tarafta az bir şey daha az saç bırakınız.

Az saç olan kısmını iki defa üçlü örgüyle örünüz ve model tamam olacaktır.