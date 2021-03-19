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Yapılan tefeci operasyonuna 6 kişi tutuklandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ve Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından Menteşe, Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde toplam 23 adrese eş zamanlı düzenlenen ‘Tefecilik’ operasyonunda içlerinde maliyeci ve değişik iş kollarından 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

19 Mart 2021 Cuma 22:23
Yapılan tefeci operasyonuna 6 kişi tutuklandı
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Muğla’da gerçekleşen olaya edinilen bilgilere göre Menteşe, Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde yüksek miktarda faiz ile para veren ve verdiği borç karşılığında vatandaşlardan senet, çek ve taşınmazları rehin aldığı iddia edilen kişilere karşı yapılan operasyon ile çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Tefecilere karşı yapılan operasyon ile KOM Şube ve Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerinin uzun süren teknik ve fiziki takibi neticesinde Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bir operasyon düzenlendi.

Ekiplerinin Muğla’nın 4 farklı İlçesinde gerçekleştirdikleri operasyon tefecilik dosyası kapsamında 23 farklı adreste aynı anda operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda aralarında maliyeci ve telefon bayiin de bulunduğu 13 şüpheli A.F.A, E.G, M.K, A.G, U.Ç, K.B, Z.S, R.K, E.Y, K.S, E.B, A.Ö, A.M adlı kişiler  yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon sonrasında yapılan aramalarda 26 adet çeyrek altın, 12 adet gram altın, 170 Euro, 300 Dolar, 57 bin 050 TL, 1 adet bilgisayar, 14 adet araç satış sözleşmesi, 28 adet tabanca fişeği, 46 Adet Tapu, 1 adet muşta, 14 adet yazılı belge, 33 adet toplamda 564 bin 500 TL senet, 3 adet bilgisayar, 1 adet fatura, 3 adet banka dekontu, 8 adet flash bellek, 15 adet CD, isim çetelerinin olduğu 3 adet ajanda, 3 adet hafıza kartı, 5 adet Hard Disk, 8 adet cep telefonu, 9 adet borçlusu yazılı senet defteri, 2 adet olmak üzere toplamda 90 bin 600 TL’lik çek ele geçirilmiştir. Ele geçirilenlerin yapılan işlerden elde edildiği belirlendi. 

Ekipler tarafından yakalanılan şüpheliler Adli makamlara sevk edildiler. Şahıslardan A.G. M.Z.S., U.Ç., K.S. ve R.K. savcılık safhasında serbest bırakılırken, A.M. ve A.Ö. adlı kişiler adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, A.F.A., M.K., A.K.B. A.M., A.Ö. ve E.G. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak hapishaneye gönderildi.



Son Güncelleme: 19.03.2021 22:23
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Anahtar Kelimeler:
MuğlaTefeci
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