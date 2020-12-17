Yapay yılbaşı çam ağacı fiyatları ne kadar, kaç TL?

Yılbaşının simgelerinden bir tanesi haline gelen ve yılbaşı kutlanan her mekan ve evde küçükte olsa bulunan çam ağacı fiyatları merak edilmeye başladı. Yılbaşında evine yapay bir çam ağacı almak isteyenler fiyat araştırtmalarına hız verdi.
Yılbaşında genellikle uzun ömürlü ve daha ucuz olması nedeni ile yapay çam ağaçları tercih ediliyor. Yapay çam ağacının yapıldığı malzemesine göre, boyutuna ve kalitesine göre fiyatları değişiklik göstermekte.
Online alışveriş siteleri yapay çam ağacı fiyatlandırması yaparlarken vatandaşlar tarafından araştırmalar devam ediyor.
Yapay çam ağacı fiyatları
Yapay çam ağaçları için belirlenen en kısa ve küçük ölçü 80 – 90 santim olarak belirlenirken fiyat aralığı ise 30 TL ile 50 TL arasıdır. Buna göre;
Koçtaş: 90 cm 50 TL
Trendyol: 90 cm 60 TL
Hepsiburada: 90 cm 35 TL
Carrefoursa: 90 cm 35 TL
Migros: 90 cm 35 TL
N11: 90 cm 49 TL
100 – 120 santim uzunluğunda olan yapay çam ağaçları ise 65 TL ile 120 TL arasında fiyatlandırılmaktadır. Buna göre;
Trendyol: 120 cm 97 TL
Hepsiburada: 120 cm 70 TL
Carrefoursa: 120 cm 70 TL
N11: 120 cm 120 TL
Gittigidiyor: 120 cm 115 TL
Trendyol: 312 TL
Hepsiburada: 299 TL
N11: 299 TL
Gittigidiyor: 140 TL
Yapay çam ağaçlarının büyük olanları ise daha pahalıdır. Boyu 210 santimi bulan gerçek ölçülerde ki çam ağaçlarının fiyatları 350 TL ile 800 TL arasında değişiklik gösterebilmektedir. Buna göre;
Trendyol: 560 TL
Hepsiburada: 735 TL
N11: 370 TL
Gittigidiyor: 700 TL
Yapay çam ağaçlarının en pahalıları ise gerçek ölçülerde yapılanlardır. 240 santimi bulan uzunlukları ile bu çam ağaçları 1.500 TL ile 6.000 TL arasında fiyatlandırılır. Buna göre;
Trendyol:1500 TL
Hepsiburada: 1200 TL
N11: 3600 TL
Gittigidiyor: 4999 TL
Yapay çam ağaçları pek çok kişi tarafından tercih edilse de pek çok kişi canlı çam ağacı istemektedir. Canlı çam ağaçları en küçük boyları ile 50 TL bandından satıla sunulurken 500 TL’ye kadar fiyat değişiklik gösterebilmektedir.
Canlı çam ağaçları küçük, cam içerisinde, orta boy ve büyük olarak kategorize edilebilirken en küçük boy olan ve cam içerisinde olan canlı çam ağaçları fiyatı en uygun çam ağaçlarıdır.