Yapay yılbaşı çam ağacı fiyatları ne kadar, kaç TL?

Yılbaşının simgelerinden bir tanesi haline gelen ve yılbaşı kutlanan her mekan ve evde küçükte olsa bulunan çam ağacı fiyatları merak edilmeye başladı. Yılbaşında evine yapay bir çam ağacı almak isteyenler fiyat araştırtmalarına hız verdi.

Yılbaşında genellikle uzun ömürlü ve daha ucuz olması nedeni ile yapay çam ağaçları tercih ediliyor. Yapay çam ağacının yapıldığı malzemesine göre, boyutuna ve kalitesine göre fiyatları değişiklik göstermekte.

Online alışveriş siteleri yapay çam ağacı fiyatlandırması yaparlarken vatandaşlar tarafından araştırmalar devam ediyor.

Yapay çam ağacı fiyatları

Yapay çam ağaçları için belirlenen en kısa ve küçük ölçü 80 – 90 santim olarak belirlenirken fiyat aralığı ise 30 TL ile 50 TL arasıdır. Buna göre;

Koçtaş: 90 cm 50 TL

Trendyol: 90 cm 60 TL

Hepsiburada: 90 cm 35 TL

Carrefoursa: 90 cm 35 TL

Migros: 90 cm 35 TL

N11: 90 cm 49 TL

100 – 120 santim uzunluğunda olan yapay çam ağaçları ise 65 TL ile 120 TL arasında fiyatlandırılmaktadır. Buna göre;

Trendyol: 120 cm 97 TL

Hepsiburada: 120 cm 70 TL

Carrefoursa: 120 cm 70 TL

N11: 120 cm 120 TL

Gittigidiyor: 120 cm 115 TL

150 santim uzunluğunda olan en büyük yapay çam ağaçları ise kalitesine göre 130 TL ile 320 TL arasında değişmektedir. Buna göre;

Trendyol: 312 TL

Hepsiburada: 299 TL

N11: 299 TL

Gittigidiyor: 140 TL

Yapay çam ağaçlarının büyük olanları ise daha pahalıdır. Boyu 210 santimi bulan gerçek ölçülerde ki çam ağaçlarının fiyatları 350 TL ile 800 TL arasında değişiklik gösterebilmektedir. Buna göre;

Trendyol: 560 TL

Hepsiburada: 735 TL

N11: 370 TL

Gittigidiyor: 700 TL

Yapay çam ağaçlarının en pahalıları ise gerçek ölçülerde yapılanlardır. 240 santimi bulan uzunlukları ile bu çam ağaçları 1.500 TL ile 6.000 TL arasında fiyatlandırılır. Buna göre;

Trendyol:1500 TL

Hepsiburada: 1200 TL

N11: 3600 TL

Gittigidiyor: 4999 TL

Yapay çam ağaçları pek çok kişi tarafından tercih edilse de pek çok kişi canlı çam ağacı istemektedir. Canlı çam ağaçları en küçük boyları ile 50 TL bandından satıla sunulurken 500 TL’ye kadar fiyat değişiklik gösterebilmektedir.

Canlı çam ağaçları küçük, cam içerisinde, orta boy ve büyük olarak kategorize edilebilirken en küçük boy olan ve cam içerisinde olan canlı çam ağaçları fiyatı en uygun çam ağaçlarıdır.