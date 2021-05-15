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Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı çok sayıda yaralı var

Ankara’dan gelen yangın ihbarı üzerine yola bölgeye gitmeye çalışan itfaiye ekipleri kaza yaptı. Gerçekleşen kazada çok sayıda kişi yaralandı.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 00:01
Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı çok sayıda yaralı var
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Ankara’da gerçekleşen kazada edinilen bilgilere göre Cebeci semtinde Talatpaşa Bulvarında gelen bir yangın ihbarına intikal etmek için yola çıkan itfaiye ekipleri bir polis memurunun kullandığı kişisel araç ile çarpıştı.

Gerçekleşen kaza sonrasında bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Öte yandan gerçekleşen kazada aracında sıkışan polis memuru olay yerine gelen ekiler tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kazada hafif şekilde yaralanan 3 itfaiye eri hastaneye kaldırılarak kontrol altın alındılar.


Son Güncelleme: 15.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraKazaItfaiye
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