YANGIN MERDİVENİ

Yeni imar kanunu ile birlikte belirli yükseklikteki binalarda bulunması gereken yangın merdiveni zorunluluğu maddesiyle denetimler artmıştır. Yangın merdiveninin en önemli özelliği can kaybını önlemektir. Binanın ana girişinden ya da koridorlarda çıkan yangınlarda yüksek olan binalarda balkonlardan veya camlardan kurtulmak zor olduğu için yangın merdiveni hayati bir önem taşımaktadır.

İş yerleri, siteler, apartmanlar yangından korunmak için ve can kaybı yaşanmaması için yasal zorunluluklar kapsamındadır. Bunun için inşaat işiyle uğraşan herkesin yangın merdiveni yönetmeliğinde yer alan maddelerin hepsine uyma zorunluluğu vardır. Yangın merdiveninin standartları TSE kalite standartlarında ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir.

Binalarda yangın güvenliği son derece önemli bir konudur. Yangın merdiveninin kilidine ya da yangın merdiveninin kapısına kadar kontrol edilir. Bu detaylar hayat kurtarıcı detaylardır. Yangın merdivenine kilit takılmamalıdır çünkü herhangi bir yangın halinde panik yapıldığı için kilit açılmasında zorluk yaşanıla bilinir ve can kayıplarına sebep olabilir. Güvenlik açısından bir tedirginlik yaşanmaması için dışarıdan açılmamasını engelleyici tikaraboga kilidi takılabilir.

Yangın merdiveni kapısı son derece önemlidir. Çünkü acil çıkış kapısı olarak kullanılacak bu kapının donanımlı olması gerekir. Yangın sırasında yangın merdivenine ulaşılabilmesi için tek kapının yangın merdiveni kapısı olması gerekir. Çünkü panik halinde sürekli kapı açmak kişileri iyice paniğe sokabilir ve yangın merdivenine ulaşamayabilirler bu küçük detaylar can kaybına sebep olabilir.

Z tipi yangın merdiveni yangın merdiveni seçiminde tercih edeceğiniz modeldir. Zemin ve bağlanma kısımlarının z şeklinde olmasından kaynaklı bu ismi alır. Z tipi yangın merdiveni daha güvenlidir. Tahliye gücü yüksek olan bu merdivenin dar alanlar için ideal bir kullanımı vardır. Moden ve klasik tüm yapılara uyumludur. Hem güvenlik hem de uygunluk konusunda oldukça ideal olan bu yangın merdiveni en çok tercih edilenler arasındadır.

Yangın merdiveni fiyatları değişiklik göstermektedir. Kişiler bütçelerine uygun en uygun ve güvenli merdiveni rahatlıkla bulabilirler. Yangın anında can kaybı yaşamamak için yangın merdiveni yaptırarak kendinizi güven altında hissede bilirsiniz. Yangın merdiveni olan yerleri tercih etmeniz güvenliğiniz ve canınızı koruma açısından oldukça fazla önem arz eder.

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