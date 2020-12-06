Yangın mahalleliyi sokağa döktü! Sosyal mesafe unutuldu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi mahallerinden olan Orhangazi Mahallesinde 5 katlı bir apartmanda yangın meydana geldi. Yangın apartmanın depo olarak kullanılan bölgesinde meydana gelen yangın korku saçarken yangına tanıklık edenler hemen 112 acil yardımı aradı. Olayın ihbar edilmesi üzerine olay bölgesine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederken yangını gören ve seyretmek isteyen vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen yangını seyretmek için sokakta toplandılar. Yangın anlarını izleyen kalabalık sosyal mesafeyi hiçe sayarak kurallara uymazken bazı vatandaşların maskesiz olması dikkat çekti.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının neden dolayı çıktığının bulunması için inceleme başlatıldı.

