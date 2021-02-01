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Yangın faciasında ikiz kız kardeşler ağır yaralandı

Denizli Buldan'da çıkan yangında evde bulunan 3 yaşındaki ikiz kız kardeşler ağır yaralandı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 10:41
Yangın faciasında ikiz kız kardeşler ağır yaralandı
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Yangın faciası Denizli Buldan ilçesinde yaşandı.

Gelen haberlere göre ilçede yaşamını sürdüren Pala ailesinin iki katlı evlerinde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangın aniden rüzgarında tetiklemesiyle büyüdü ve evi tamamen sardı.

Evde yangın çıktığı esnada ikiz kızlarıyla ayrı odada bulunan anne Asiye Pala, panik halinde kızlarının oynadığı odaya koştu. Bu esnada yangının gören mahalleli itfaiyeyi ararken diğer yandan yangın müdahale etti ve anne ile 3 yaşlarında Rüya ve Hasret Pala kardeşler vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

İKİZ KARDEŞLER AĞIR YARALANDI

Eve gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, yangından ağır yaralanan ikiz kardeşler olay yerine gelen 112 sağlık personelinin yaptığı ilk müdahale sonrasında devlet hastanesine kaldırıldı. Ekipler kısa süre içinde yangın söndürürken  evde maddi hasar oluştu.

Hastaneye kaldırılan küçük kız kardeşlerin ise durumunun kritik olduğu öğrenildi.

 



Son Güncelleme: 01.02.2021 10:41
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Anahtar Kelimeler:
DenizliYangınBuldan
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