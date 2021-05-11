Yan yana kendilerini asarak intihar ettiler! Muğla'da iki kişi yan yana ağaçta asılı halde bulundu!

Fethiye'de söylenenlere, saat 17.00 civarında bir baz istasyonunda görev yapan B.Ö., Göcek Mahallesi'nde yer alan ormanlık alandaki su deposu etrafında ağaca asılı şekilde 2 cansız bedene rastladı, ihbar etti. İhbarın ardından bölgeye 112 ambulans ve jandarma ekipleri gönderildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrol neticesinde ağaçta asılı halde bulunan Songül O. (37) ve ipin kopması sonucunda ağacın dibinde olan Sedat K.'nın (45) yaşamını yitirdiği saptandı. Ekiplerin alanda yapmış olduğu araştırmalarda, Sedat K. ve Songül O.'nun kullandığı düşünülen, olay yerinin 100 metre uzaklığında motosiklet ve kask bulundu. Ekiplerin incelemesi sonrasında Songül O. ve Sedat K.'nın cansız bedenleri kesin ölüm sebebinin belli olması için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

4 gündür haber alınamıyordu

Jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, 6 Mayıs Perşembe günü öğle sonrasında Songül O. ve Sedat K.'nın ortalardan kaybolduğu ve haber alınamadığı bilgisine ulaşıldı. Diğer yandan, Sedat K.'nın Muğla'da berber olarak çalışan abisi Sedayi K.'yı arayarak, Songül O. ile beraber yan yana gömülmesi vasiyetinde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Evli ve 2 çocuk sahibi olan ikilinin, uzaktan akraba oldukları ve "yasak aşk" yaşadıkları iddia edildi. Jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, yapılan ilk incelemelerde ikilinin intihar ettiği kanısına ulaşıldı.