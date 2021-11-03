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Yan forklift (reachtruck) operatörü 2021 yılında ne kadar maaş alır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?

Yan forklift (reachtruck) mesleği ile ilgili tüm detaylı bilgileri sizler için haberimizde derledik...

03 Kasım 2021 Çarşamba 04:04
Yan forklift (reachtruck) operatörü 2021 yılında ne kadar maaş alır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?
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Yan forklift (reachtruck) operatörü ne kadar maaş almaktadır, ilanlarına nereden ulaşılır, bu işte çalışmak için gerekli olan belgeler, bu işte çalışmak için hangi bölümden ve okuldan mezun olmak gerekir, Yan forklift (reachtruck) operatörü iş tanımı nedir vb. soruların cevaplarını sizler için yazımızda derledik. Buradan hareketle yapacağınız kariyer planlamalarınızı artık daha bilinçli yapabilir ve detaylı bilgileri edindikten sonra geleceğinizdeki meslek hakkında daha ayrıntılı bir karar verebilirsiniz.

Yan forklift (reachtruck) operatörü tanımı nasıl yapılır?

Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, yan forklift kullanarak, çeşitli yükleri emniyetli bir şekilde yükleme, boşaltma ve forkliftin bakım ve kontrolünü yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Yan forklift (reachtruck) operatörü 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Aldıkları en yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır?

Yan forklift (reachtruck) operatörü olarak çalış an bir kişinin aylık ortalama maaşı 3.800 TL olarak ifade edilebilir. Yan forklift (reachtruck) operatörü olarak çalışanların aldıkları minimum maaş ise  2.826 TL olmakla birlikte  aldıkları maximum maaş ise 5.700 TL olarak kaynaklarda mevcuttur. Sizde Yan forklift (reachtruck) operatörü olarak çalışmak ve kariyer planınızı buradan yapmak istiyorsanız İŞKUR iş ilanlarına baktıktan sonra buradan kariyerinize yön verebilirsiniz.  

Yan forklift (reachtruck) operatörü  iş ilanları ve bu alanda nasıl çalışılacağına dair bilgiler için tıklayınız...

Yan forklift (reachtruck) operatörü olarak çalışmak için hangi okul ve bölümden mezun olmak gerekmektedir?

Yan forklift (reachtruck) operatörü olarak çalışmak için gereken asgari eğitim düzeyi ilköğretimden olmuş olmaktır. Gereken eğitim düzeyini tamamlayan herkes bu işte çalışabilir. İlköğretimden mezun  olmak bu işte çalışmak için yeterli düzeyde bir eğitim seviyesi olarak belirtilmiştir.

Yan forklift (reachtruck) operatörü ne iş yapmaktadır?

Yan forklift (reachtruck) operatörü olarak çalışan kişi işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve  ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler bu yükümlülükler ile birlikte yerine getirmekle görevli oldukları bazı haller vardır. Bu haller ise sizler için aşağıda maddelenmiş bir şekilde olmak üzere belirtilmiştir. Bu görevler ise şöyledir;

  1. Yan Forkliftin bakım ve kontrolünü yapmak
  2.  Yan Forkliftin periyodik bakımının yapılmasını sağlamak,
  3. Yan Forkliftin dış aksamlarını kontrol etmek,
  4. Mekanik aksamları yağlamak,
  5. Yan Forkliftin temizliğini yapmak,
  6. Asansör zincirlerinin gerginlik kontrolünü yapmak,
  7.  Asansörü kontrol etmek,
  8.  Fren ve diğer aksamların kontrolünü yapmak,
  9. Yükleme ve boşaltma yapmak,
  10. Yükü almak, taşımak, boşaltmak, istiflemek, vb.  görev ve işlemleri yerine getirir.

Yan forklift (reachtruck) operatörü  meslek ana grubu nedir?

Tesis ve makine operatörleri ve montajcılara dahil olarak çalışmaktadırlar.

Yan forklift (reachtruck) operatörü meslek alt ana grubu nedir?

Sürücüler ve hareketli tesis operatörleri mensuplarıdır.

Yan forklift (reachtruck) operatörü meslek grubu nedir?

Hareketli tesis operatörleri dahildirler.

Yan forklift (reachtruck) operatörü meslek birim grubu nedir?

Forklift ve benzeri yükleme boşaltma yapan araçların operatörlerinin birimindendirler.

 Yan forklift (reachtruck) operatörü meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için Yan forklift (reachtruck) operatörü meslek kodunu bulduk, ilgili kod 8344.03 olarak sözlükte geçmektedir.

 Sizler ile bu haberimizde Yan forklift (reachtruck) operatörü olarak çalışan kişiler ne iş yapar, iş tanımları nedir, meslek birim grupları, aldıkları maaş ve bunlarla birlikte en yüksek en düşük oranları nelerdir, Yan forklift (reachtruck) operatörü olarak çalışan veya çalışmak isteyen bir kişinin hangi belgelere veya hangi bölümden mezun olması gerektiği bilgilerinin yanı sıra bu işte çalışmak için iş ilanlarına nereden ulaşabileceğinizin bilgisini paylaştık.

 


Son Güncelleme: 03.11.2021 04:04
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Anahtar Kelimeler:
IşkurMaaşYanforklift
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