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Yan bakma kavgası kanlı bitti

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşanan kavga sonucunda 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.Yan bakma kavgası kanlı biterken zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

14 Haziran 2021 Pazartesi 20:01
Yan bakma kavgası kanlı bitti
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2 gün önce gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre arkadaşları ile yürüdüğü esnada yoldan geçen bir kişiyle "yan bakma" meselesi yüzünden tartışmaya başlayan 19 yaşındaki Serkan Söker kavganın büyümesiyle silahla vurulmuş ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olayın gerçekleştiği gölgede incelemelerde bulunan ekipler etrafta boş kovanlar ve satır bulan polis ekipleri, tüm güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleme altına aldı. Toplamda 150 saatlik görüntü inceleyen ekipler 19 yaşındaki genci vuran şüphelinin 19 yaşındaki Fırat B. olduğu tespit edildi. Ekipler Fırat B.'yi saklandığı evde kıskıvrak yakalarken olayda kullanılan silah ele geçirildi. 

Polis tarafından alınan ilk ifadelerde yan bakma meselesi sebebiyle Serkan Söker ile arasında tartışma çıktığı, arbede yaşanan tartışma sırasında olayın gerçekleştiği söylendi. 

Öte yandan katil zanlısı, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.


Son Güncelleme: 14.06.2021 20:01
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Anahtar Kelimeler:
TekirdağKavga
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