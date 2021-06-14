Yan bakma kavgası kanlı bitti

2 gün önce gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre arkadaşları ile yürüdüğü esnada yoldan geçen bir kişiyle "yan bakma" meselesi yüzünden tartışmaya başlayan 19 yaşındaki Serkan Söker kavganın büyümesiyle silahla vurulmuş ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
Polis tarafından alınan ilk ifadelerde yan bakma meselesi sebebiyle Serkan Söker ile arasında tartışma çıktığı, arbede yaşanan tartışma sırasında olayın gerçekleştiği söylendi.
Öte yandan katil zanlısı, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.
Son Güncelleme: 14.06.2021 20:01