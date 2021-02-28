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Yalova'daki patlamanın sebebi belli oldu! Altından aile dramı çıktı

Akşam saatlerinde Yalova Çınarçık ilçesinde meydana gelen doğalgaz patlamasının sebebi netleşti. Olayın altından aile dramı çıktı.

28 Şubat 2021 Pazar 23:05
Yalova'daki patlamanın sebebi belli oldu! Altından aile dramı çıktı
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Üzücü olay bugün Yalova Çınarçık ilçesinde yaşandı.

İlçede hayatını sürdüren 33 yaşındaki Ömer E. isimli vatandaş geçtiğimiz aylarda eşinden geçimsizlik nedeniyle boşanmak zorunda kaldı. Eşinden boşandığı için pişman olan genç adam eşi G.E ile barışmak için uğraştı ancak eşinden red cevabı aldı. Duruma sinirlenen Ömer E. eşine haber gönderdi ve eğer eve dönmez ise evi havaya uçuracağını söyledi.

Eşini bekleyen Ömer E. bugün 3.katta oturduğu evinde ocağının vanalarını açarak eşini beklemeye başladı. Bir süre bekleyen genç adam daha sonra eline geçirdiği çakmağı ateşledi ve binada patlama meydana geldi.

AĞIR YANIKLARLA HASTANEYE KALDIRILDI

 

Patlamayla birlikte ağır yaralanan ve vücudunda yanıklar oluşan Ömer E. olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırdırıldı. 

Olayla ilgili inceleme sürüyor.



Son Güncelleme: 28.02.2021 23:05
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Anahtar Kelimeler:
YalovaPatlamaPatlamanın Sebebi
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