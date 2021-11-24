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Yalova’da bir baba 13 günlük bebeğini karınca ilacıyla zehirledi!

Yalova'da yaşayan S.O isimli bir babanın 13 günlük öz kızını mamasına karınca ilacı katarak zehirlediği iddia edildi. Bu iddia ise S.O.'nun kendisine koruma kararı aldırdığı eşi Türkan O. tarafından yapıldı.

24 Kasım 2021 Çarşamba 15:33
Yalova’da bir baba 13 günlük bebeğini karınca ilacıyla zehirledi!
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Olay 9 Kasım tarihinde Yalova'da yaşandı. İddialara göre Türkan O. (36), isimli bir kadın sürekli şiddet gördüğü ve geçimsizlik yaşadığı eşi S.O. (41) hakkında mahkeme kararı ile koruma kararı aldırdı. Koruma kararı aldırırken şikayette bulunan Türkan O., eşinin 13 günlük  bebeği E.E.O.'nun mamasına karınca zehiri koyarak zehirlemeye çalıştığını öne sürdü. Türkan O.'nun şikayeti üzerine baba S.O. gözaltına alınırken cani babanın zehirlemeye çalıştığı öz kızıyla olan sosyal medya paylaşımları görenleri dehşete düşürdü.

Eşinin öz kızını mamasının içine karınca zehiri koyarak öldürmek istediğini öne sürmesi sonrası verdiği ifadesinde kızlarının doğumundan sonra eşi S.O.'nun moralinin çok bozuk olduğunu ve sosyal medya hesaplarından da moralinin ne kadar bozuk olduğunu dile getirdiğini söyledi. Eşinin sürekli şüpheli davranışlar olduğunu belirten Türkan O. kızının bir gün mamasını yemeyi reddettiğini ve bu yüzden büyük kızının mamayı alarak eczaneye götürdüğünü, eczacının ise mamanın içinde farklı bir madde olduğundan şüphelendiğini söylediğini anlattı.

Ambulansla kızının hastaneye kaldırdığını ve kızının 1 gece yoğun bakımda kaldığını belirten anne şuan kızının sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederken eşinden yıllarca şiddet gördüğünü de ifadesine ekledi. 

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Diğer taraftan yapılan şikayet üzerine gözaltına alınarak tutuklanan baba S.O., verdiği ifadesinde 2 çocuktan sonra 3'üncü bir çocuğa bakmaya maddi güçlerinin yetmediğini ve bu yüzden çocuğu aldırmak istediklerini fakat maddi imkansızlıktan dolayı doğasına izin vermek zorunda kaldıklarını söylediği öğrenildi. Çocuk olduktan sonra bunalıma girdiğini söyleyen baba S.O. ifadesinde ayrıca, olayın yaşandığı gün aşırı alkollü olduğunu ve karınca ilacı alarak bebeğinin mamasına bir kaşık koyduktan sonra evden ayrıldığını anlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Son Güncelleme: 24.11.2021 15:33
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Anahtar Kelimeler:
Yaloca13 Günlük BebekKarınca IlacıZehirleme
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