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Yalova hangi renk risk grubunda yer alıyor? Yalova'da yasaklar kaldırıldı mı?

1 Mart 2021 tarihi itibarıyla koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde konulan yasaklarda kademeli olarak normalleşmeler yaşanacağı açıkladı. Yapılan açıklamalar sonucunda 81 ilin içinde bulunduğu risk oranına göre ne tür normalleşmelerin gerçekleşeceği belirtildi. Diğer illerde olduğu gibi Yalova ilinde yaşayan vatandaşlar ise bulundukları ilin risk rengini ve şehirlerindeki yasakların kalkıp, kalkmadığını merak etti.

04 Mart 2021 Perşembe 16:17
Yalova hangi renk risk grubunda yer alıyor? Yalova'da yasaklar kaldırıldı mı?
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Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu salgının ülkemizde yıldönümü yaklaştı. 11 Mart 2020 tarihinde ilk vakanın görülmesiyle beraber önemli tedbirler alınan ülkemizde 1 sene içinde vatandaşlar sokağa çıkma yasağı, maske zorunluluğu, eğitim kurumlarının online eğitime geçmesi, kafe, restoran, lokanta ve çay bahçelerinin hizmete ara vermesi, 65 yaş üstü ve 20 yaş altına yönelik çeşitli tedbirlerin alındığı bir dönemle karşılaştı. Geçtiğimiz sene yapılan normalleşme çabalarının ardından yükselen vakalar sebebiyle yeniden yasaklar gelmişti. 1 Mart 2021 tarihinde tüm Bakanların bulunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yaptığı Kabine Toplantısı’nın ardından kademeli normalleşme dönemi hakkında açıklamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslenerek kısıtlamaların hangi iller tarafından ne şekilde kaldırıldığını hangi illerde devam ettiğini belirtti. Ayrıca Erdoğan kademeli normalleşme sürecinde vatandaşların sosyal mesafe, maske ve temizlik gibi önemleri elden bırakmaması gerektiğini belirtti. 

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Covid-19 risk haritası kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illeri düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) şeklinde ayrıldığını ve risk gruplarına göre illerde kademeli olarak normalleşmenin sağlanacağını ancak tedbirlerin bırakılmaması gerektiğini belirtti. Koca, 20- 26 Şubat aralığında mevcut vaka sayılarına göre hazırlanan risk haritasının her hafta düzenli olarak vatandaşlara sunulacağını ifade etti. 

İllerin mevcut durumu aşağıda yer alan risk haritası ve vaka oranları üzerinden vatandaşlara sunuldu. Yalova ili ise yüksek riskli iller arasında yerini alarak yasaklardan muaf olamadı. 

Düşük riskli iller

Uşak: 18,40

Diyarbakır: 17,94

Bingöl: 15,81

Muş: 16,64

Bitlis: 15,67

Siirt: 16,35

Şanlıurfa

Mardin: 9,24

Batman: 8,06

Şınak: 2,29

Van: 10,13

Ağrı: 19:00

Iğdır: 17,19

Hakkari: 4,97

Orta riskli iller

Bursa: 49,78

Manisa: 39,64

Aydın: 42,24

Denizli: 32,14

Afyon: 38,44

Adana: 41,22

Isparta: 39,14

Eskişehir: 43,85

Ankara: 39,84

Bartın: 42,72

Kastamonu: 64,76

Karabük: 25,80

Çankırı: 28,50

Çorum: 28,12

Kırşehir: 21,89

Nevşehir: 48,51

Yozgat: 42,75

Sivas: 29,85

Hatay: 40,46

Kahramanmaraş

Malatya: 46,35

Elazığ: 39,68

Erzincan: 37,13

Tunceli: 27,25

Bayburt: 31,51

Erzurum: 48,30

Kars: 22,84

Yüksek riskli iller 

Kırklareli: 96,44

Kırıkkale: 51,43

Tekirdağ: 85,55

İstanbul: 89,90

Kocaeli: 99,18

Yalova: 85,01

Çanakkale: 81,51

Kütahya: 71,97

Bilecik: 60,84

Düzce: 55,91

Zonguldak: 59,11

Bolu: 83,10

İzmir: 53,42

Muğla: 57,38

Antalya: 78,11

Mersin: 91,57

Karaman: 64,76

Niğde: 58,59

Kayseri: 88,05

Kilis: 68,00

Artvin: 88,67

Ardahan: 58,37

Çok yüksek riskli iller

Edine: 107,43

Balıkesir: 142,57

Burdur: 105,36

Konya: 119,28

Aksaray: 123,08

Sinop: 160,03

Samsun: 262,17

Amasya: 110,50

Tokat: 166,50

Ordu: 301,76

Giresun: 264,71

Gümüşhane: 114,58

Trabzon: 239,52

Rize: 213,10

Osmaniye: 145,13

Adıyaman: 116,20

Karadeniz çok yüksek riskli olarak zirvede

En yüksek vaka sayısına sahip olan iller arasında ilk 5’e Karadeniz illeri giriyor. Risk haritasında ülkenin kuzey kısmı hemen hemen kıpkırmızı olarak gözüküyor. Belirlenen verilere göre Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon ve Rize risk grubu olarak zirvede yerlerini aldı. 

Beş il kırmızıya dönmeye başladı

Vakaların bir önceki haftaya göre en çok arttığı iller arasında ilk 5 il Sinop, Ordu, Samsun, Balıkesir ve Giresun oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan risk haritasında en yüksek riski ifade eden kırmızı renge 5 il daha eklendi. Bu iller 50.17'lik artışla Balıkesir, 32.14'lük artışla Edine, 26.37'lik artışla Gümüşhane, 20.19'lük artışla Amasya, 12.13'lük artışla Burdur oldu. 

Risk haritasına göre kademeli normalleşme

Kabine Toplantısı ardından açıklanan kararlar kapsamında risk gruplarına göre farklı kararlar alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede tüm illerde akşam 21.00 sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağının devam edeceği belirtildi.  Risk gruplarına göre hangi risk grubunun yasaklarının kaldırıldığı ve hangi risk grubunun yasaklarla bir süre daha tedbirlere uyması gerektiği aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 16:17
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Yalova Hangi Risk Grubunda?Risk HaritasıYalovada Yasaklar Kalktı Mı?
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