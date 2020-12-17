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Yalnızlığın faydası ortaya çıktı

İngiliz bilim adamlarının yapmış olduğu araştırmalarda yalnız yaşayan kişilerin beyin hayal gücü ile ilgili kısımlarında diğer insanlara göre gelişmelerin olduğu ortaya çıktı.

17 Aralık 2020 Perşembe 15:07
Yalnızlığın faydası ortaya çıktı
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İngiliz bilim adamlarının yapmış olduğu araştırmalarda yalnızlığın faydası ortaya çıktı.

CNN'deki habere göre ülkedeki  McGill Üniversitesinde görevli bilim adamları ülkede yaşayan yaşları  ila 69 olan 40 bin kişinin beyin MR taramalarını ve genetik yapılarını inceledi. 

Çalışmaya katılan kişilere ilk olarak yalnız yaşayıp yaşamadıkları soruldu ve alınan cevaplara göre çalışmalar sürdürüldü.

Bilimsel  araştırmayı yürüten bilim adamları , beyindeki hafıza ve sosyal bilişle ilgili 'varsayılan ağın'yalnızlık sonucu değişikliğe uğradığını saptadı.

Yürütülen çalışmada hayatlarını yalnız sürdüren kişilerin beyinlerinin eskileri hatırlamak, hayal dünyasında gezinmek ve geleceğini şekillendirmek için beyinde bağlantılı olan bölgelerin aktivitelerde artış saptandığı açıklandı.

 

Yalnız olan kişilerin sosyal izolasyonun üstesinde gelebilmek için hayal gücü, anılar ve gelecekle ilgili konulara yoğunlaştığı vurgulandı.

Araştırmacı yazarlardan Danilo Bzdok, hayatına yalnız devam eden kişilerin hayatlarında kimsenin olmaması sebebiyle oluşan boşlukları doldurmak için sık sık hayal kurma ve hayali sosyal etkileşime girme yada geçmişte ki sosyal olayları yeniden canlandırma ve düşünmeye yoğunlaştığı değerlendirmesinde bulundu.



Son Güncelleme: 17.12.2020 15:07
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Anahtar Kelimeler:
YalnızlıkHayal GücüYalnızlığı Faydası
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