İngiliz bilim adamlarının yapmış olduğu araştırmalarda yalnızlığın faydası ortaya çıktı.

CNN'deki habere göre ülkedeki McGill Üniversitesinde görevli bilim adamları ülkede yaşayan yaşları ila 69 olan 40 bin kişinin beyin MR taramalarını ve genetik yapılarını inceledi.

Çalışmaya katılan kişilere ilk olarak yalnız yaşayıp yaşamadıkları soruldu ve alınan cevaplara göre çalışmalar sürdürüldü.

Bilimsel araştırmayı yürüten bilim adamları , beyindeki hafıza ve sosyal bilişle ilgili 'varsayılan ağın'sonucu değişikliğe uğradığını saptadı.

Yürütülen çalışmada hayatlarını yalnız sürdüren kişilerin beyinlerinin eskileri hatırlamak, hayal dünyasında gezinmek ve geleceğini şekillendirmek için beyinde bağlantılı olan bölgelerin aktivitelerde artış saptandığı açıklandı.

Yalnız olan kişilerin sosyal izolasyonun üstesinde gelebilmek için hayal gücü, anılar ve gelecekle ilgili konulara yoğunlaştığı vurgulandı.

Araştırmacı yazarlardan Danilo Bzdok, hayatına yalnız devam eden kişilerin hayatlarında kimsenin olmaması sebebiyle oluşan boşlukları doldurmak için sık sık hayal kurma ve hayali sosyal etkileşime girme yada geçmişte ki sosyal olayları yeniden canlandırma ve düşünmeye yoğunlaştığı değerlendirmesinde bulundu.