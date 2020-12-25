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Yalnızca 6 gün kaldı! Metrelerce Milli Piyango bileti kuyruğu

Yılbaşı çekilişine 6 gün kala bilet kuyrukları metreleri aştı. Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesi önünde uzun kuyruklar oluştu.

25 Aralık 2020 Cuma 18:23
Yalnızca 6 gün kaldı! Metrelerce Milli Piyango bileti kuyruğu
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Milli Piyango tarihinde en yüksek ikramiye olan 100 milyon TL'nin sahibini birkaç gün sonra belli olacak. Milli Piyango özel yılbaşı çekilişine 6 gün kala heyecan artarken bilet almaya fırsat bulamayanlar bugün gişelerin önlerini doldurdu. Hayallerine ulaşmak için bayilere giden vatandaşlar son kalan biletleri almak için saatlerce bekliyorlar. Bu sene belirlenen bilet fiyatları ise çeyrek bilet  25, yarım bileti 50, tam bilet ise 100 liradan satılıyor.

Uzun kuyrukların oluştuğu bir bayi de Eminönü'ndeki ünlü piyango bayisi. Bayi önünde uzaman metrelerce kuyruk havadan da görüntülendi. Kalabalık oluşmasından dolayı yetkililer gün boyunca sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarını yineledi.

Busene ilk kez online üzerinden de satılan biletlerin satış saati 31 Aralık saat 19.00'a kadar satılmaya devam edecek. Ayrıca  bu sene Milli Piyango, bir kişiye isabet edene kadar çekilmeye devam edeceği açıklandı.

Bilet almak için Türkiye’nin farklı şehirlerinden Eminönü’ne gelen vatandaşlar saatlerce kuyrukta beklese de bir umut çıkabileceğini 3 gün olsa da hayalini kurmanın da güzel olduğunu söylediler.



Son Güncelleme: 25.12.2020 18:23
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Anahtar Kelimeler:
YılbaşıbiletiMilli Piyango
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