İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Yalan söylendiğini gösteren 6 davranış ve belirti

İnsanlar, işlerini yoluna koymak ya da sosyal ilişkilerini bozmamak gibi nedenlerle sıklıkla yalana başvurmaktadır. Günlük hayatta küçük ya da büyük yalanlar söylemek artık alışıldık bir durum haline gelmiştir. Karşıdaki insanın yalan söylediğini gösteren belirtiler merak edilmiştir.

22 Şubat 2021 Pazartesi 19:02
Yalan söylendiğini gösteren 6 davranış ve belirti
Takip Et:

İnsanlar yalan söylerken fark etmeden bazı hareketler yapmaktadır. Karşınızdaki insanın yalan söylediğini kanıtlayan 6 belirti araştırılmıştır.

Erkekler ve kadınlar sıklıkla yalan söylemektedir. Yalan söylemek için çeşitli bahaneler sıralanır.

Kadınlar ve yalan

Kadınlar, genellikle küçük düşmemek için yalana başvurmaktadır. Bu sebeple kendilerini daha iyi hissetmek için yalana başvurabilirler. Kilo, en çok söylenen yalan konularından biridir.

Erkekler ve yalan

Erkekler, zor durumda yalana başvurabilmektedir. İlişkilerde genellikle yalan söylenmektedir. Çapkın erkekler sıklıkla yalan söylerler.

Yalan söylendiğini ispatlayan 6 belirti

  • El saklamak
  • Yutkunmak
  • Öksürmek
  • Burun kaşımak
  • Hızlı konuşmak
  • Sorulardan kaçmak

El saklamak

Samimi insanların elleri her zaman görülür. Avuç içleri yukarı dönük olarak durur. Yalan söyleyen kişi ellerini bir şekilde gizler.

Yutkunmak

Bedenin bir tepkisidir. Yalan söylerken insanlar zor konuşabilir. Yutkunma ve dudakları yalama bu aşamada gerçekleşir.

Öksürmek

Konuşma sırasında aniden öksürme nöbeti yaşanması bir işaret olabilir. Beyin sinyali ile beden yalana karşı gelmektedir. Öksüren kişiler, zaman kazanmak istiyor da olabilir.

Burun kaşımak

Beyaz yalan söyleyen kişiler sıklıkla bu yönteme başvurmaktadır. Erkekler burun kaşımak yerine genellikle yüz kaşımak ya da eli yüzde gezdirmek faaliyetlerinde bulunabilir.

Hızlı konuşmak

Yapılan araştırmalara göre hızlı konuşan kişilerin yalan söyleme ihtimalleri yüksektir. Hızlı konuşulmasının sebebi yalanı gizlemektir.

Sorulardan kaçmak

Yalanın yakalanmaması için detay verilmek istenmez ve sorulardan kaçmaya çalışılır.



Son Güncelleme: 22.02.2021 19:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YalanBelirtiler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genç kadını sokak ortasında öldürdüler
Genç kadını sokak ortasında öldürdüler
Samsun'da buzlu yolda kayan kamyonet devrildi: 3 yaralı!
Samsun'da buzlu yolda kayan kamyonet devrildi: 3 yaralı!
Fren yerine gaza basın aracın çarptığı yaşlı adam havada takla attı!
Fren yerine gaza basın aracın çarptığı yaşlı adam havada takla attı!
21 yaşındaki genç yatağında ölü bulundu
21 yaşındaki genç yatağında ölü bulundu
Amasya'da ticari taksi şarampole yuvarlandı! 1 ölü, 2 yaralı
Amasya'da ticari taksi şarampole yuvarlandı! 1 ölü, 2 yaralı
Köpeği kurtarmak isterken arabanın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Köpeği kurtarmak isterken arabanın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Popüler Haberler

Kredi sicil affı çıkacak mı? 2021 Yılı Kredi sicil affını uygulayan bankalar hangileri?
Sıcaklarda en çok tercih edilen sessiz ve akıllı en iyi 2021 vantilatör modelleri
SGK prim iadesi başvurusu şartları nelerdir, kimlere SGK prim iadesi yapılır?
Devletten geçim sıkıntısı çeken vatandaşlara karşılıksız sosyal yardımlar
Halkbank girişimci ve esna faizsiz kredi imkanından nasıl faydalanabilirsiniz? Başvuru şartları nelerdir?
QNB Finansbank ve Garanti BBVA'dan anında 45.000 TL borç kapatma ve transfer kredisi
MEK Kursları katılım şartları nelerdir? MEK katılımcıları ne kadar ödeme alıyor?
2 bin 100 TL ödemeyi kimler, hangi emekliler alacak? Başvurular nasıl olacak?
Defterdarlık Uzman Yardımcılığı sınavında hangi konulardan sorular çıkar?
Sosyal medya düzenlemesi maddeleri nelerdir? Instagram, Facebook, Twitter için TBMM'de kabul edilen sosyal medya yasası detayları
EDHO Alparslan ve Ceylan ölecek mi?
Las Tesis ne demektir? Las Tesis danslı protestosu nedir, Las tesis kelime anlamı
2020 Bekçi alımları ne zaman yapılacak? Bekçi alımlarına korona virüs engeli
Evlere ek iş imkanı sağlayan Türkiye geneli fabrikalar
Fox tv Temizlik Benim İşim Yarışma sunucusu Kadir Ezildi Kimdir? Hastalığı nedir?
Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2021 Evde bakım maaşı miktarı
SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı nasıl hesaplanmaktadır? Şubat 2021 SSK ve Bağkur maaşları değişti mi?
3179 Nitelik kodu nedir? 3179 nitelik kodu personel alımı özel şartları nelerdir?
Veraset ve intikal vergisi taksitlendirme yapılıyor mu?
Evde bakım maaşı almak için gerekli evraklar nelerdir? Evde bakım maaşı almanın şartları 2021
Süper emeklilik sisteminde emekli nasıl olunur? Süper emeklilik hangi parti zamanında çıktı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.