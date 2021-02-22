Yalan söylendiğini gösteren 6 davranış ve belirti

İnsanlar yalan söylerken fark etmeden bazı hareketler yapmaktadır. Karşınızdaki insanın yalan söylediğini kanıtlayan 6 belirti araştırılmıştır.

Erkekler ve kadınlar sıklıkla yalan söylemektedir. Yalan söylemek için çeşitli bahaneler sıralanır.

Kadınlar ve yalan

Kadınlar, genellikle küçük düşmemek için yalana başvurmaktadır. Bu sebeple kendilerini daha iyi hissetmek için yalana başvurabilirler. Kilo, en çok söylenen yalan konularından biridir.

Erkekler ve yalan

Erkekler, zor durumda yalana başvurabilmektedir. İlişkilerde genellikle yalan söylenmektedir. Çapkın erkekler sıklıkla yalan söylerler.

Yalan söylendiğini ispatlayan 6 belirti

El saklamak

Yutkunmak

Öksürmek

Burun kaşımak

Hızlı konuşmak

Sorulardan kaçmak

El saklamak

Yutkunmak

Samimi insanların elleri her zaman görülür. Avuç içleri yukarı dönük olarak durur. Yalan söyleyen kişi ellerini bir şekilde gizler.

Bedenin bir tepkisidir. Yalan söylerken insanlar zor konuşabilir. Yutkunma ve dudakları yalama bu aşamada gerçekleşir.

Öksürmek

Konuşma sırasında aniden öksürme nöbeti yaşanması bir işaret olabilir. Beyin sinyali ile beden yalana karşı gelmektedir. Öksüren kişiler, zaman kazanmak istiyor da olabilir.

Burun kaşımak

Beyaz yalan söyleyen kişiler sıklıkla bu yönteme başvurmaktadır. Erkekler burun kaşımak yerine genellikle yüz kaşımak ya da eli yüzde gezdirmek faaliyetlerinde bulunabilir.

Hızlı konuşmak

Yapılan araştırmalara göre hızlı konuşan kişilerin yalan söyleme ihtimalleri yüksektir. Hızlı konuşulmasının sebebi yalanı gizlemektir.

Sorulardan kaçmak

Yalanın yakalanmaması için detay verilmek istenmez ve sorulardan kaçmaya çalışılır.