Yalan söylendiğini gösteren 6 davranış ve belirti

İnsanlar yalan söylerken fark etmeden bazı hareketler yapmaktadır. Karşınızdaki insanın yalan söylediğini kanıtlayan 6 belirti araştırılmıştır.
Erkekler ve kadınlar sıklıkla yalan söylemektedir. Yalan söylemek için çeşitli bahaneler sıralanır.
Kadınlar ve yalan
Kadınlar, genellikle küçük düşmemek için yalana başvurmaktadır. Bu sebeple kendilerini daha iyi hissetmek için yalana başvurabilirler. Kilo, en çok söylenen yalan konularından biridir.
Erkekler ve yalan
Erkekler, zor durumda yalana başvurabilmektedir. İlişkilerde genellikle yalan söylenmektedir. Çapkın erkekler sıklıkla yalan söylerler.
Yalan söylendiğini ispatlayan 6 belirti
- El saklamak
- Yutkunmak
- Öksürmek
- Burun kaşımak
- Hızlı konuşmak
- Sorulardan kaçmak
El saklamak
Yutkunmak
Bedenin bir tepkisidir. Yalan söylerken insanlar zor konuşabilir. Yutkunma ve dudakları yalama bu aşamada gerçekleşir.
Öksürmek
Konuşma sırasında aniden öksürme nöbeti yaşanması bir işaret olabilir. Beyin sinyali ile beden yalana karşı gelmektedir. Öksüren kişiler, zaman kazanmak istiyor da olabilir.
Burun kaşımak
Beyaz yalan söyleyen kişiler sıklıkla bu yönteme başvurmaktadır. Erkekler burun kaşımak yerine genellikle yüz kaşımak ya da eli yüzde gezdirmek faaliyetlerinde bulunabilir.
Hızlı konuşmak
Yapılan araştırmalara göre hızlı konuşan kişilerin yalan söyleme ihtimalleri yüksektir. Hızlı konuşulmasının sebebi yalanı gizlemektir.
Sorulardan kaçmak
Yalanın yakalanmaması için detay verilmek istenmez ve sorulardan kaçmaya çalışılır.