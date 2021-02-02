Yaklaşan İstanbul depremi için Seul modeli

Ülkemizde 2020 ve 2021 yılları arasında büyük – küçük birçok deprem meydana geldi. Birçok kayıp yaşandı. Durum böyleyken deprem gerçeğini tekrardan hatırlamış olduk.

Bilindiği üzere yakın zamanda İstanbul’u 7 ve üstü büyüklüğünde yıkıcı bir deprem bekliyor. Ülke nufüsünün %20’si İstanbul’da yaşıyor. Bu da her türlü tedbirin alınması gerektiği anlamına geliyor.

Ekonominin de direği olan İstanbul’u depremin getireceği yıkımdan korumak gerekiyor.

Konu ile ilgili Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, Seul Modeli’nin kullanılması gerektiğini savunuyor.

Seul modellemesine göre, yerleşim yerlerinin uzak kısımlara kurulması gerekiyor. Önek olarak Seul’e baktığımızda, şehire uzak 3 yerleşim alanının kurulduğu görülüyor. Kimi bölgelerde üniversite için yer bile ayrılmış durumda.

ABD’de ve Asya’da da buna benzer projeler olduğunun Tanrıversin altını çiziyor.