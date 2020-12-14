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Yağmur sonrası çıkan yangında 15 bin TL'lik hasar

Antalya'da görülen yoğun yağışlar sebebiyle sel meydana geldi. Yağmur sularının elektrik aksamına birikmesi sebebiyle yangın çıkan markette, elektrikli eşyaların hepsi zarar görmüş. Market sahibi zararının 15 bin TL olduğunu söyledi.

14 Aralık 2020 Pazartesi 14:38
Yağmur sonrası çıkan yangında 15 bin TL'lik hasar
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Sel Sebebiyle Çıkan Yangın, Market Sahibine Büyük Zarar Yaşattı!

Antalya’da yaşanan kuvvetli yağış esnasında bir marketin elektrik aksamına yağmur suyu birikmesi sonucunda yangın çıktı. Yardıma gelen ekipler çıkan yangına müdahale ettiler. Yangında tüm elektrikli eşyaların yandığını belirten market sahibi zararının 15 bin TL kadar olduğunu söyledi.

Sabaha karşı 03.30 civarında Çamköy Mahallesi’ndeki bir markette yangın meydana geldi. Yoğun yağış sebebiyle sel afetinin yaşandığı bölgede olan olayda, marketin önünde bulunan soğutucu dolabının, elektrik aksamına yağmur sularının dolmasından dolayı yangın çıktığı bilinmektedir. İtfaiye ekiplerine haber veren bekçilerin müdahalesiyle itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Hasar 15 Bin TL..

Market sahibi Fatma Durmuşer şu açıklamaları yaptı:

“Yangını etrafta oturan komşularımız görmüşler, haber verdiler koştuk geldik. Dükkanın içinde ne kadar elektrikle çalışan dolabımız varsa yanmış. Marketimizin her yerine ateş sıçramış. Geldiğimizde her yer yanmıştı. 15 bin TL hasarımız var.”

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 14.12.2020 14:38
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Anahtar Kelimeler:
YangınSelAntalya
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