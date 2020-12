Yağmur duası ve yağmur yağması için okunacak dualar

Yağmur duasının yapılmasının nedenini suyun bilinçli tüketilmesi ve israf edilmemesi olduğu açıklandı. “Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız” adlı hutbede camilerde yağmur duası okunulacak.

Yağmur duası ise; cemaatle birlikte üç gün üst üste şehirden uzak bir yerde dua edilerek yapılır. Duadan önce yoksul insanlara sadaka verilmesi, tövbe edilmesi ve küs olan insanların barışması yağmur duası için önemli ve uygulanması gerekmektedir.

Yağmur duası için bazı önekler vardır. Bunlar;

‘’Ya Rab !Bize yardım eden,içimize sinen,bol,faydalı her tarafı kaplayan ,her tarafa akıp giden her tarafı sulayan bir yağmur ihsan buyur.’’ Ey yüce Rabbimiz bizleri yağmurla nimetlendir,Bizleri ümidini kesenlarden eyleme.

‘’Ya Rab! Bizim için ekinlerimiz yetişsin,sağmal hayvanlarımız süt versin,göğün bereketleri ve yeryüzünün bereketleri ile bizi bereketlendir,nimetlendir.

‘’Ey yüce Rabbimiz! Biz senden mağfiret,bağışlanma dileriz.şüphesiz sen çok mağfiret edensin .bize semadan bol ve hayırlı yağmurlar yağdır.’’

‘’Ya rabbel alemin! Ne zamandır yağmur yağmıyor.bağlarımızın bahçelerimizintarlalarımızın ve hayvanlarımızın ihtiyacı olan sular azalmaya,kaynaklar kurumaya başladı,Rahmetinle,merhametinle sen acı bizlere;rahmet ver,yağmur ver,bol bereket ver Ya Rabbi!.