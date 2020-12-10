Yağmur duası nedir, nasıl okunur? Evde yağmur duası yapılır mı?

Barajlardaki doluluk oranlarının azalması ile birlikte halk tedirgin olmuş bir vaziyette neler yapılabilir düşüncesindeyken Yağmur duasıyla ilgilenmeye başladılar. Yağmur duasını okuyup yağmurların yağmasını bekliyorlar. Yağmur duası nasıl okunur? Evde yağmur duası okunulur mu? Cemaatle birlikte okunması şart mı?

Araştırma konuları içinde sıkça yer alan Yağmur duası nasıl okunup nasıl yapılması gerektiği oluyor. Bunun için Diyanet İşleri Başkanlığınca yarın Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapılacağı son dakika haberlerinde yer aldı.

Yağmur yağması için yapılan dua genellikle kuraklık dönemlerinde mevsim normallerinin dışında olduğu vakitlerde yapılmaktadır. Bu süreçlerde yapılan duaya ise bildiğiniz gibi yağmur duası( istiska ) denir. Yağmur duası yapılacağı zaman üç gün art arda cemaatle birlikte yerleşim yerine çıkıp dua etmek müstehaptır. Yapılacak duadan önce, fakirlere sadaka vermek, günahlarınızdan tövbe ve istiğfar etmek ve küs olanların barışması uygun olmaktadır. Aynı zamanda yağmur yağması için dua edilmeye giderken mütevazı ve boynu bükük bir durumda olmak ihtiyar ve çocuklarla da gitmek müstehaptır.

Yağmur duası yapılırken kıbleye doğru dönülür, imam ayakta ellerini yukarıya doğru kaldırarak dua etmeye başlar o sırada cemaat de oturduğu yerden ellerini kaldırarak “amin”der (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 169).

Yağmur duası yapılırken sünnet olan namaz yoktur ama cemaatin ayrı ayrı namaz kılmasının caiz olduğu söylenmektedir. Yağmur duası yapılırken ezan okunmaz. Sadece namazın ardından hutbe okunur. Hutbe biter imam cemaate arkasını dönerek kıbleye yönelirler birlikte. O sırada dua ve istiğfar edilerek yağmur yağması için bolca dua edilir.

Yağmur duasının Arapça okunuşu

Allahümmel Eskina ğaysen muğisen henien merien ğadekan mücellilen şeyhan ammen tabekan. Allahümme! Eskine'l ğayse ve tec'alna mine'l kanitin. Allahümme! İnne bil biladi vel ibadi vel hakkı minel levai vaddanki mala neşku illa ileyk. Allahümme! Enbit lena ezzer'a ve edirre lenaddar'a ve eskina min berekatis sema ve enbit lena min berekatil arz. Allahümme! İnna nestağfirüke inneke künte ğaffaren fe erseles semae Aleyna midraran.

Yağmur duasının Türkçe anlamı

Allah’ım, bize yardım eden, içimize sinen, ferahlık veren, bol, yararlı her tarafı sulayan bereketli bir yağmur ihsan eyle. Allah’ım bizi yağmurla sula, bizi ümitlerini yitiren kimselerden eyleme. Allah’ım! Kullarda, illerde ve diğer yaratıklarında da öyle bir sıkıntı öyle bir darlık var ki senden başkalarına arz edemeyiz. Ey yüce yaratıcımız, bizim için ekinleri bitir. Sütlerimizi bollaştır. Bizi göğün bereketlerinden sula. Bize yeryüzünün bereketlerinden ihsan eyle. Ey cömert kerem sahibi Allah’ımız biz senden mağfiret dileriz, şüphe yok ki Sen bağışlayıcısın, bize gökten bol bol yağmurlar yağdır. Ey bağışlayıcı merhametli rabbimiz.