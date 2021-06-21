İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

Yağmur duası nedir? İstiska duası nasıl yapılır?

Türkiye genelinde barajlarda su seviyesinin düşmesi üzerine yağmur duasına çıkıldı. Vatandaşlar yağmur duası etmek için araştırmaya başladı. Yağmur duası nedir ve nasıl yapılır? İşte detaylar...

21 Haziran 2021 Pazartesi 12:18
Yağmur duası nedir? İstiska duası nasıl yapılır?
Takip Et:

Sözlükte “su vermek, sulamak, yağmur yağdırmak” anlamındaki saky kökünden türeyen ve “su istemek” mânasına gelen istiskā, terim olarak yağmur yağdırması için Allah’a özel bir şekilde dua etmeyi anlatır. Saky kökünün çeşitli türevleri Kur’ân-ı Kerîm’de birçok yerde, istiskā ise iki âyette geçmektedir. Bunlardan birinde Hz. Mûsâ’nın kavminin kendisinden su istediği (el-A‘râf 7/160), diğerinde ise Hz. Mûsâ’nın kavmi için Allah’tan su dilediği (el-Bakara 2/60) ve Allah’ın emriyle asâsını taşa vurması üzerine on iki pınarın fışkırdığı belirtilir. Ayrıca Hz. Hûd ve Nûh’un kavimlerinden, üzerlerine bol yağmur göndermesi ve kendilerine bolluk, bereket ve güç vermesi için Allah’tan bağışlanma dilemelerini istedikleri ifade edilir (Hûd 11/52; Nûh 71/10-12). Hz. İbrâhim’in de çocuklarına ilâhî adlardan birini öğretip onunla istiskāda bulunmalarını ve yardım dilemelerini öğütlediği rivayet edilir (İbn Sa‘d, I, 48).

Peygamber Efendimiz ve onun halifeleri tarafından da yağmur duası yapılmıştır.

Hz. Âişe’den şöyle nakledilmiştir:

Bazı kimseler, yağmur yağmadığından dolayı kuraklıktan sıkıntıya düştüklerini Peygamber Efendimize söylemişler ve bunun üzerine Peygamber Efendimiz;

—Yağmurun yağmadığından şikâyet ediyorsunuz. Oysaki Allah Teala, kendisine dua etmenizi emretmiş ve duanızı kabul edeceğini de bildirmiştir. Diye ifade ettikten sonra ellerini göğe doğru açarak dua etmiştir. Dua ettikten sonra Allah’ın izni ile yağmur yağmıştır.

Üç gün art arda cemaatle beraber köy veya kasaba dışına çıkarak yağmur duası yapmak müstehaptır. Dua yapılmadan önce fakirlere sadaka vermek, herkesin günahlarından tevbe ve istiğfar etmesi, haksız yere alınmış olan şeyler varsa sahiplerine verilerek helalleşilmesi gerekir. Yağmur duasına giderken mütevazı ve boynu bükük bir durumda olmak, ihtiyarları ve çocukları, yavrularıyla birlikte hayvanları da götürmek müstehaptır.

Yağmur duasında kıbleye dönülür, imam ayakta ellerini yukarıya kaldırmış bir şekilde dua eder, cemaat ise oturduğu yerde “âmin” der.

 

Peygamber Efendimizden nakledilen yağmur dualarından birisi şu şekildedir:

 

“Allâhümme e’skınâ ğaysen, muğîsen, merîen, tabekan, merîan, ğa dekan, mücellilen, sahhan, âmmen, tabekan dâimâ.

Allâhümme’skıne’lğayse ve lâ tec’alnâ mine’lkanitîn.

Allâhümme! İnne bi’lbilâdi ve’libâdi ve’lhalkı mine’lle’vâi ve’d danki, mâ lâ neşkû illâ ileyk.

Allâhümme! Enbit lene’zzer’a ve edir lene’ddar’a ve eskınâ min berakâti’ssemâi. Ve enbit lenâ min berekâti’lardi.

Allâhümme! İnnâ nestağfirüke inneke künte ğaffâra, feersili’ssemâe aleynâ midrârân.”

 

Anlamı

 

“Allahım! Bize bol, faydalı, her tarafa akıp giden, her tarafı sulayan, umumi bir yağmur ihsan et.

Allah’ım bizi yağmurla sula,bizi ümitlerini yitiren kimselerden eyleme. 

Kullarda, illerde ve diğer yaratıklarında da öyle bir sıkıntı öyle bir darlık var ki senden başkalarına arz edemeyiz.

Allahım! Bizim için ekinlerimiz yetişsin, sağmal hayvanlarımız süt versin, göğün bereketleri ve yeryüzünün bereketleri ile bizleri sevindir, nimetlendir.

Ey cömert kerem sahibi Allah’ımız biz senden mağfiret dileriz, şüphe yokki Sen bağışlayıcısın, bize gökten bol bol yağmurlar yağdır.

Yağmur yağdığında,

“Allâhümme sayyiben nâfian” “Allahım! Bunu hakkımızda faydalı bir yağmur kıl!” denir.

Yağmur, lüzumundan fazla yağıp zarar vermesinden korkulduğu durumda da, “Allâhümme havâleynâ ve lâ aleynâ: Ya Rabbi, bunu zarar vermeyecek yerlere yağdır, bizim üzerimize yağdırma!” diye dua edilir. İmam A’zam’a göre yağmur duasında kılınacak sünnet bir namaz yoktur fakat cemaatin ayrı ayrı namaz kılması caizdir. Dua ederken elbiseyi ters çevirip giymek de gerekli değildir.


Son Güncelleme: 21.06.2021 12:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yağmur DuasıIstiskaDiyanet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tesbih namazının önemi nedir? Tesbih namazının anlamı nedir? Tesbih namazı nasıl kılınır?
Tesbih namazının önemi nedir? Tesbih namazının anlamı nedir? Tesbih namazı nasıl kılınır?
Cenaze nasıl taşınır? Tabut nasıl taşınır? Cenaze nasıl defnedilir? Ölü nasıl defnedilmelidir?
Cenaze nasıl taşınır? Tabut nasıl taşınır? Cenaze nasıl defnedilir? Ölü nasıl defnedilmelidir?
Müslümanların mukaddes değerleri nelerdir? İslam’da dini değerler ve kutsallar hangileridir? Müslüman alemi için kutsal sayılanlar...
Müslümanların mukaddes değerleri nelerdir? İslam’da dini değerler ve kutsallar hangileridir? Müslüman alemi için kutsal sayılanlar...
Şehit ne demek? Şehit kime denir? Şehit olmanın hükmü nedir?
Şehit ne demek? Şehit kime denir? Şehit olmanın hükmü nedir?
Kabir ziyareti nasıl yapılmalı? İslam’da kabir ziyareti hükmü nedir? Mezarlık ziyaretinde önemli bilgiler!
Kabir ziyareti nasıl yapılmalı? İslam’da kabir ziyareti hükmü nedir? Mezarlık ziyaretinde önemli bilgiler!
Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazında okunulan dualar nelerdir? Kadın ve erkek cenaze namazları nasıl kılınır?
Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazında okunulan dualar nelerdir? Kadın ve erkek cenaze namazları nasıl kılınır?

Popüler Haberler

Yağmur duası nedir? İstiska duası nasıl yapılır?
Exxen'de yayınlanacak yeni dizi, film ve programlar
İşkur 14 Haziran 2021 Pazartesi güncel personel alım ilanları ile 50 Bin personel alımı yapılacak
22 Haziran 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 22 Haziran Salı at yarışı programı
Fox TV 21 Haziran 2021 Pazartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
21 Haziran 2021 Pazartesi Kanal 7 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
21 Haziran 2021 Pazartesi günü Show TV yayın akışı
21 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı: Dizi, film ve programları
Tesbih namazının önemi nedir? Tesbih namazının anlamı nedir? Tesbih namazı nasıl kılınır?
Süt parası başvurusu nereye yapılır? 2021 Süt parası ayın kaçında yatıyor?
Rüyada ceviz toplamak görmek ne demektir? Rüyada ceviz toplamak görmek anlamı, tabiri nedir?
Maraşlı dizisi final mi yapacak? Maraşlı final bölümü ne zaman?
Kırmızı Oda dizisinin Necdet'i Taha Baran Özbek'in hayat hikayesi!
Sağlıklı dişler için diş ipi kullanmanın faydaları nelerdir?
10.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 13 Haziran 2021 Pazar Hangi banka ne kadar kazanç verir?
E-devletten aile hekimi değiştirme nasıl yapılır? 2021 Aile Hekimi değişimi yapma e-devlet
Bugün kimin maçı var? TV 21 Haziran 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
Esnaf işsizlik maaşı nasıl alınır? 2021 esnaf işsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir?
En Şık Benim başvuru şartları ve whatsapp iletişim hattı
Çalışan anneler için hangi yardımlar ne zaman yapılır? 2021
Musa Arslanali kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.