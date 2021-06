Yağmur duası nedir? İstiska duası nasıl yapılır?

Sözlükte “su vermek, sulamak, yağmur yağdırmak” anlamındaki saky kökünden türeyen ve “su istemek” mânasına gelen istiskā, terim olarak yağmur yağdırması için Allah’a özel bir şekilde dua etmeyi anlatır. Saky kökünün çeşitli türevleri Kur’ân-ı Kerîm’de birçok yerde, istiskā ise iki âyette geçmektedir. Bunlardan birinde Hz. Mûsâ’nın kavminin kendisinden su istediği (el-A‘râf 7/160), diğerinde ise Hz. Mûsâ’nın kavmi için Allah’tan su dilediği (el-Bakara 2/60) ve Allah’ın emriyle asâsını taşa vurması üzerine on iki pınarın fışkırdığı belirtilir. Ayrıca Hz. Hûd ve Nûh’un kavimlerinden, üzerlerine bol yağmur göndermesi ve kendilerine bolluk, bereket ve güç vermesi için Allah’tan bağışlanma dilemelerini istedikleri ifade edilir (Hûd 11/52; Nûh 71/10-12). Hz. İbrâhim’in de çocuklarına ilâhî adlardan birini öğretip onunla istiskāda bulunmalarını ve yardım dilemelerini öğütlediği rivayet edilir (İbn Sa‘d, I, 48).

Peygamber Efendimiz ve onun halifeleri tarafından da yağmur duası yapılmıştır.

Hz. Âişe’den şöyle nakledilmiştir:

Bazı kimseler, yağmur yağmadığından dolayı kuraklıktan sıkıntıya düştüklerini Peygamber Efendimize söylemişler ve bunun üzerine Peygamber Efendimiz;

—Yağmurun yağmadığından şikâyet ediyorsunuz. Oysaki Allah Teala, kendisine dua etmenizi emretmiş ve duanızı kabul edeceğini de bildirmiştir. Diye ifade ettikten sonra ellerini göğe doğru açarak dua etmiştir. Dua ettikten sonra Allah’ın izni ile yağmur yağmıştır.

Üç gün art arda cemaatle beraber köy veya kasaba dışına çıkarak yağmur duası yapmak müstehaptır. Dua yapılmadan önce fakirlere sadaka vermek, herkesin günahlarından tevbe ve istiğfar etmesi, haksız yere alınmış olan şeyler varsa sahiplerine verilerek helalleşilmesi gerekir. Yağmur duasına giderken mütevazı ve boynu bükük bir durumda olmak, ihtiyarları ve çocukları, yavrularıyla birlikte hayvanları da götürmek müstehaptır.

Yağmur duasında kıbleye dönülür, imam ayakta ellerini yukarıya kaldırmış bir şekilde dua eder, cemaat ise oturduğu yerde “âmin” der.

Peygamber Efendimizden nakledilen yağmur dualarından birisi şu şekildedir:

“Allâhümme e’skınâ ğaysen, muğîsen, merîen, tabekan, merîan, ğa dekan, mücellilen, sahhan, âmmen, tabekan dâimâ.

Allâhümme’skıne’lğayse ve lâ tec’alnâ mine’lkanitîn.

Allâhümme! İnne bi’lbilâdi ve’libâdi ve’lhalkı mine’lle’vâi ve’d danki, mâ lâ neşkû illâ ileyk.

Allâhümme! Enbit lene’zzer’a ve edir lene’ddar’a ve eskınâ min berakâti’ssemâi. Ve enbit lenâ min berekâti’lardi.

Allâhümme! İnnâ nestağfirüke inneke künte ğaffâra, feersili’ssemâe aleynâ midrârân.”

Anlamı

“Allahım! Bize bol, faydalı, her tarafa akıp giden, her tarafı sulayan, umumi bir yağmur ihsan et.

Allah’ım bizi yağmurla sula,bizi ümitlerini yitiren kimselerden eyleme.

Kullarda, illerde ve diğer yaratıklarında da öyle bir sıkıntı öyle bir darlık var ki senden başkalarına arz edemeyiz.

Allahım! Bizim için ekinlerimiz yetişsin, sağmal hayvanlarımız süt versin, göğün bereketleri ve yeryüzünün bereketleri ile bizleri sevindir, nimetlendir.

Ey cömert kerem sahibi Allah’ımız biz senden mağfiret dileriz, şüphe yokki Sen bağışlayıcısın, bize gökten bol bol yağmurlar yağdır.

Yağmur yağdığında,

“Allâhümme sayyiben nâfian” “Allahım! Bunu hakkımızda faydalı bir yağmur kıl!” denir.

Yağmur, lüzumundan fazla yağıp zarar vermesinden korkulduğu durumda da, “Allâhümme havâleynâ ve lâ aleynâ: Ya Rabbi, bunu zarar vermeyecek yerlere yağdır, bizim üzerimize yağdırma!” diye dua edilir. İmam A’zam’a göre yağmur duasında kılınacak sünnet bir namaz yoktur fakat cemaatin ayrı ayrı namaz kılması caizdir. Dua ederken elbiseyi ters çevirip giymek de gerekli değildir.