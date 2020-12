Yağmur duası nasıl yapılır? Yağmur duası türkçe okunuşu ve sözleri

Bilimsel açıdan bir yağış biçimi olarak gerçekleşen yağmurun önemi dünyadaki canlı yaşamının devamlılığı için göz ardı edilemeyecek derecede ehemmineyete sahiptir. Toprağın ve canlıların yaşam kaynağı su; ekosistemin en önemli parçasıdır.

Kuraklık başladı. Mevsime göre yağışlar azaldı. Peki şimdi ne olacak?

İnsanların su tüketimine dikkat çekilen en önemli nokta su tasarrufudur. Bir diğeri ise doğanın dengesi korunarak toprağı yağmur ile buluşturabilmektir.

Peygamber efendimizin (SAV) sünnet olarak gerçekleştirdiği yağmur duası nasıl yapılır?

Kuran'ı Kerim' de Rum suresindeki 48. ayette de geçtiği gibi; "Allah o'dur ki rüzgarı gönderir, bunlar da bulutu kaldırır, derken Allah onu gökte dilediği gibi yayar ve parça parça eder. Nihayet arasından yağmur' un çıktığını görürsün. Allah dilediği kullarına yağmuru nasip edince onlar sevinirler."

Yağmur duasının sünnet olduğu bilinir. Hem Peygamberimiz hem de onun Raşid halîfeleri yağmur duasını etmiş ve Allah' ın kabulüne şahit olmuşlardır.

Bu ayetten işaretle Müslümanlar kuraklık olan toprakları için yağmur duasına çıkarmış. Bu duaya istiska duası deniyor. Yağmur talebinde bulunan topluluk açık bir alana çıkıp önce tövbe-istiğfar edermiş. Cuma namazından sonra imam hutbe okur, hutbe bitince imam dahil herkes kıbleye döner ve dua edermiş. Allah'tan bereket ve bolluk getirecek, topraktaki kuraklığı alacak yağmuru dilerlermiş. Bu dua cemaat ile yapılır ve üç gün ard arda tekrar edilir.

YAĞMUR DUASI'NIN TÜRKÇE MEALİ

Allah’ım! Sen Allah’sın, Senden başka ilah yoktur. Sen zenginsin, biz fakiriz. Bize bol yağmur indirdiğin yağmuru bize kuvvet ve güç eyle ve yağmuru (muhtaç olduğumuz)zamana kadar indir

‘’Allah’ım!Bize yardım eden,içimize sinen,bol,faydalı her tarafı kaplayan ,her tarafa akıp giden her tarafı sulayan bir yağmur ihsan buyur.’’

‘’Allah’ım! bize imdadımıza koşan, afiyet veren,hızlı,zararlı olmayan ,yararlı,gecikmeyen acil yağmur gönder.’’

‘’Allah’ım! Bize yağmur ver,Allah’ımbize yağmur ver,Allah’ım bize yağmur ver.’’

‘’Allah’ım Bize yağmur ihsan et,Allah’ım bize yağmur ver.Allah’ım Yüksek Tepelere küçük tepelere, vadilere, ağaçlık tepelere yağdır.’’

‘’Allah’ım! Kullarını,hayvanlarını yağmur suyuyla sula,rahmetini saç ve dağıt,ölmüş olan topraklarımıza hayat ver.’’

‘’Ya Rab !Bize yardım eden,içimize sinen,bol,faydalı her tarafı kaplayan ,her tarafa akıp giden her tarafı sulayan bir yağmur ihsan buyur.’’ Ey yüce Rabbimiz bizleri yağmurla nimetlendir,Bizleri ümidini kesenlarden eyleme.

‘’Ya Rab! Bizim için ekinlerimiz yetişsin,sağmal hayvanlarımız süt versin,göğün bereketleri ve yeryüzünün bereketleri ile bizi bereketlendir,nimetlendir.

‘’Ey yüce Rabbimiz! Biz senden mağfiret,bağışlanma dileriz.şüphesiz sen çok mağfiret edensin .bize semadan bol ve hayırlı yağmurlar yağdır.’’

‘’Ya rabbel alemin! Ne zamandır yağmur yağmıyor.bağlarımızın bahçelerimizintarlalarımızın ve hayvanlarımızın ihtiyacı olan sular azalmaya,kaynaklar kurumaya başladı,Rahmetinle,merhametinle sen acı bizlere;rahmet ver,yağmur ver,bol bereket ver Ya Rabbi!.

‘’Belki bizler çok günahkarız,boynumuz bükük,senden bir şey istemeye yüzümüz yok,ama şu yaşlı neneler hürmetine,yaşlı dedeler hürmetine, çocuğunu emziren anneler ve anasını emen küçük yavrular hürmetine,meleyen kuzular hürmetine bizi rahmetinle,şefkatinle ve merhametinle kucakla,bizden yağmuru esirgeme Allah’ım.

‘’Ya rabbi senden mağfiret diliyoruz.Mağfiretini esirgeme.çünkü mağfiret eden sensin, bağışlayan sensin,sana niyaz ediyoruz, Bizlere afatsız,Zarasız yağmurlar ihsan eyle.

‘’Sen bize dua etmemizi emrettin,kabul edeceğini vaad ettin.bize emrettiğin üzere sana dua ediyoruz; Bütün içtenliğimizle sana yalvarıyoruz,vaad ettiğin gibi dualarımızı kabul eyle.çünkü sen vaadinden dönmezsin.