İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan iyi haber geldi
Son Dakika
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan...

Yağmur duası nasıl yapılır? Peygamber Efendimizin istiska duası

Diyanet İşleri Başkanlığı 11 Aralık tarihinde kılınacak olan Cuma namazında yağmur duası edileceğini açıkladı. Bu açıklama sonrasında Müslümanlar yağmur duasının nasıl edildiğini araştırmaya başladılar...

10 Aralık 2020 Perşembe 23:07
Yağmur duası nasıl yapılır? Peygamber Efendimizin istiska duası
Takip Et:

Diyanet İşleri Başkanlığı 11 Aralık Cuma günü kılınacak olan Cuma namazında yağmur duası okunacağına dair bir açıklamada bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu açıklaması sonrasında bazı Müslümanlar, yağmur duasının nasıl yapıldığına ilişkin araştırmalarına başladılar.

Yağmur duası nasıl yapılır?

Yağmur duası yapılırken kıbleye dönülmektedir. İmam ayakta ellerini yukarıya doğru kaldırmakta ve dua etmektedir. Cemaat ise oturduğu yerden ellerini kaldırarak duaya “amin” demektedir. Ebu Hanife’nin dediğine göre yağmur duasında kılınacak bir sünnet namazı yoktur. Duanın 3 gün art arda yapılması müstehabdır. Yağmur duasında ezan okunmamakta, kamet getirilmemekte, zevaid tekbirleri alınmamaktadır. Namazdan sonra hutbe okunmakta ve hutbenin sonlanması ile birlikte de imam sırtını cemaate dönerek dua etmeye ve yağmur istemeye başlar. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde yağmur duası sırasında bayram namazı gibi iki rekat namaz kılınmaktadır. Dua ardından yağmurun başlaması halinde de Allah’a şükredilmektedir. Yağmur yağarken “Allahümme sayyiben nafıan” yani “Bunu hakkımızda yararlı bir yağmur kıl” denilmektedir.

Peygamber Efendimiz yağmur duasını nasıl yapardı?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) yağmur duasını aşağıdaki gibi etmektedir.

Allahümmel Eskına ğaysen muğisen henien merien ğadekan mücellilen seyhan âmmen tabekan. Allahümme! Eskıne'l ğayse ve la tec'alna mine'l kanitin. Allahümme! Inne bil biladi vel ibadi vel hakkı minel levai vaddanki mâlâ neşku illa ileyk. Allahümme! Enbit lena ezzer'a ve edirre lenaddar'a ve eskına min berekatis-sema ve enbit lena min berekatil arz. Allahümme! Inna nestağfirüke inneke künte ğaffaren fe erseles-semae Aleyna midraran”

Anlamı

“Ya Rab! Bize bol yararlı, her tarafa akıp giden, her tarafı sulayan umumi bir yağmur ihsan et. Ya Rab! Bizi yağmurla suvar. Bizi, ümitlerini kesmiş kimselerden eyleme. Kullarda, beldelerde ve yaradılmış şeylerde öyle darlık vardır ki senden başkasına arzedemeyiz. Ya Rab! Bizim için ekinleri bitir, bizim için memeleri sütle doldur, bizi göğün bereketinden suvar, bize yeryüzünün bereketinden yetiştir. Ey Rabbimiz! Biz senden mağfiret isteriz. Şüphesiz sen çok mağfiret edicisin. Bize gökten bol bol yağmurlar yağdır”



Son Güncelleme: 10.12.2020 23:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri BaşkanlığıYağmur DuasıCuma Namazı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A 101 aktüel ürünler kataloğu 11 Aralık indirimleri
A 101 aktüel ürünler kataloğu 11 Aralık indirimleri
Yerebatan Sarnıcı korkutuyor
Yerebatan Sarnıcı korkutuyor
Bakan duyurdu! Azerbaycan'la vizeler kalkıyor
Bakan duyurdu! Azerbaycan'la vizeler kalkıyor
Suriye'den acı haber! 2 askerimiz şehit oldu
Suriye'den acı haber! 2 askerimiz şehit oldu
10 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı 30 bin 424
10 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı 30 bin 424
BİM 11 Aralık 2020 Cuma aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı!
BİM 11 Aralık 2020 Cuma aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı!

Popüler Haberler

Yağmur duası nasıl yapılır? Peygamber Efendimizin istiska duası
31 Aralık yılbaşı tatili hangi güne denk geliyor, kaç gün olacak?
31 Aralık 2020 Yılbaşı resmi tatil mi? Yılbaşında seyahat kısıtlaması olacak mı?
2021 DİB Diyanet İşleri Başkanlığı sınav tarihleri belli oldu mu, yapılacak sınavların tarihleri ne zaman belli olacak?
Çiftçi TV nasıl izlenir? Çiftçi TV uydu frekansları ve günlük yayın akışı öğrenme
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 10 Aralık 2020 Perşembe E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
iPhone 12 Türkiye satış fiyatları belli oldu! İşte hafıza ve modeline göre İphone 12 satış fiyatları
Show Haber, SABİM, Esra Erol, A Haber, Fox, Müge Anlı, CİMER Güncel Whatsapp ihbar telefon numaraları
Alkol satışı neden yasaklandı, hangi tarihlerde alkol satışı yasak olacak?
Koruyucu aileler için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) şartları 2020
Araç kasko ücreti nasıl hesaplanır? Araç kasko ücreti hesaplama detayları
SGK, kısmi istihdam bildirimlerini kontrol edecek
Star TV Sevgili Geçmiş dizisinin çekimlerine başladı
MEB hangi liselerde boş kontenjan bulunuyor? 2020 MEB Lise boş kontenjan sorgulama
Sokağa çıkma yasağı cezası kaç TL? Sokağa çıkma yasağı cezası sorgulama işlemleri
The Game Awards 2020 ne zaman ve Türkiye saati ile kaçta? Aday oyunlar hangileri? The Game Awards 2020 YouTube ve Twitch canlı yayın adresleri
Doğum yapanlara hangi devlet yardımları yapılır? 2020
Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Aralık 2020
Sağlık Bakanlığı SABİM Koronavirüs Whatsapp ihbar ve danışma hattı
Maria ile Mustafa dizisine İpek Tenolcay katıldı! Nesrin karakteri kim?
BİM Marketlerin hafta içi ve hafta sonu açılış ve kapanış saatleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.