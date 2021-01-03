İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

Yağlı saçlardan kurtulmanız için bitkisel çözümler 2021

Okurlarımızın büyük bir merakla beklediği Yağlı saçlardan kurtulmanız için bitkisel çözümler haberine ilişkin yeni gelişmeler, 03.01.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen haberimizi okuyarak gündemdeki gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

03 Ocak 2021 Pazar 16:52
Yağlı saçlardan kurtulmanız için bitkisel çözümler 2021
Takip Et:

Yağlı saçlar kadın, erkek herkesin yaşadığı bir problemdir. Saçlar her ne kadar temiz olsa da saç derisinin yağlı olması yağlanma süresini kısaltmaktadır. Saçlarınızdaki yağlanma sorunuyla evde uygulayabileceğiniz birkaç yöntem ile kurtulmanız mümkün.

Yağlı saçlar için elma sirkesi

Yağlı saçlar için kullanılan elma sirkesi, saç derisinin Ph seviyesini düzenleyerek fazla yağ salınımının önüne geçer. Saçınıza uygulayacağınız sirke karışımı, bir su bardağı ılık suya üç çorba kaşığı elma sirkesi eklenmesiyle oluşturulur. Saçınızı her zaman kullandığınız şampuan ile yıkadıktan sonra, durulama suyu olarak elma sirkesi karışımı kullanılır. Sirkeli su saçta 10 dakika kadar bekletildikten sonra soğuk su ile saçtan arındırılır. Haftada iki kez uygulayabileceğiniz bu yöntem ile saçınızın yağlanmasını engelleyebilir, daha parlak saçlara sahip olabilirsiniz.

Yağlı saçlar için limon suyu karışımı

İki adet limonun suyu, iki fincan su ve üç çay kaşığı balı karıştırarak limon suyu karışımı elde edebilirsiniz. Bu karışımı beş dakika boyunca saç derinize masaj yaparak uyguladığınızda, saç derisinde yağlanmayı giderir. Karışım 5 dakika saçta bekletildikten sonra ılık suyla yıkanmalıdır. Haftada iki kez uygulayacağınız bu karışım ile saç derinizin yağlanmasının önüne geçebilirsiniz.

Yağlı saçlar için siyah çay

Her gün tükettiğimiz demlenmiş siyah çay, saç yağlanmasına karşı uygulanabilecek bitkisel çözümlerden biridir. Bir fincan suya, 10 dakika kaynatılmış siyah çay yapraklarınız ekleyin. Bu karışım ile saçınızı yıkayın ve 10 dakika bekletin. Belirtilen sürenin sonunda saçlar soğuk su ile yıkanmalıdır. Haftada birkaç kez yapabileceğiniz bu işlem ile hem saç derinizin yağlanmasını engelleyebilir hem de düzenli yapıldığında saçlarınızın parlak bir görünüme sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

Yağlı saçlar için karbonat

Yağlı saçlarda büyük etki gösteren karışımlardan biri de karbonat ve su karışımıdır. Karbonat su ile karıştırılıp saç diplerine uygulandığında, aşırı yağlanmayı ve yağlanma nedeniyle oluşan kötü kokuyu gidermektedir. Karbonat karışımı hazırlamak için 3 yemek kaşığı karbonatı, 1 litre su ile karıştırmalısınız. Karışım 20 dakika saç derisinde bekletildikten sonra saçlar durulanmalıdır. Bu işlem düzenli olarak tekrar edildiğinde yağlanma probleminin önüne geçer ve saçları güçlendirir.



Son Güncelleme: 03.01.2021 16:52
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataşehir'de kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın! 12 kişiye ceza yağdı
Ataşehir'de kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın! 12 kişiye ceza yağdı
IŞİD'li terörist gizlendiği örgüt evinde yakayı ele verdi!
IŞİD'li terörist gizlendiği örgüt evinde yakayı ele verdi!
13 gündür kayıp olan kadının cansız bedeni ormanda bulundu
13 gündür kayıp olan kadının cansız bedeni ormanda bulundu
Kilometrelerce uzadı! Taksimetre kuyruğu Yenikapı'dan Kazlıçeşme'ye kadar uzadı
Kilometrelerce uzadı! Taksimetre kuyruğu Yenikapı'dan Kazlıçeşme'ye kadar uzadı
Çekiciyle drift yapan sürücüye 6 bin 700 TL ceza kesildi
Çekiciyle drift yapan sürücüye 6 bin 700 TL ceza kesildi
BİM 13 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
BİM 13 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

Popüler Haberler

Yağlı saçlardan kurtulmanız için bitkisel çözümler 2021
Esnaflar da işsizlik maaşı alabilecek! 2021 Esnaflara verilecek işsizlik maaşı şartları nelerdir?
30.000 tl ye alınabilecek en iyi araba 2021
ATV Beni Bırakma konusu ve dizi oyuncuları
Andorra asgari ücreti ne kadar?
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? Netflix La Casa De Papel,de soygun sona mı eriyor, dizi final mi yapacak?
Evde bakım maaşları ne kadar oldu Ocak 2021 ? Evde bakım maaşı ödeme miktarları
Diş estetiği güncel fiyat listesi 2021
Kalk Gidelim final mi yapacak? TRT 1 Kalk Gidelim yeni bölüm var mı, yok mu?
Rüyada bilezik taktığını görmek ne demek, bilezik taktığını görmek ne anlama gelir?
Instagram canlı yayın rekoru şuanda kaç?Türkiye Instagram canlı yayın rekoru kimde? Dünya’da en çok izlenen canlı yayın kaç?
Recep İvedik 6 kaç kişi izledi? 2 haftalık gişe hasılatı belli oldu
Kuruluş Osman gerçek tarihte Bala hatun var mı? Bala hatun Osman Bey'le evleniyor mu?
ÇGHB 2 Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında, nereli?
Terörden zarar görenlere ne kadar maaş bağlanacak? Terör mağdurlarının maaş alma şartları
Gece tırnak kesilir mi? Tırnaklar hangi gün kesilmeli?
Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Merve Üçer doğum tarihi
Boğaziçi Üniversitesin ’de sular durulmuyor! Öğretim üyeleri: “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.” çağrısı!
Devlet hastanesinde diş teli ne kadar sürede ve kaç tl'ye takılır? 2021
Acemi Anneler dizisi Kemal karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Berk Bakioğlu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
A101 Piranha tablet alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.