İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi! Fabio Martins için atağa kalktı
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi!...

Yağlı saçlara iyi gelen doğal saç maskeleri 2020

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Yağlı saçlara iyi gelen doğal saç maskeleri haberine dair yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Bizim de ayrıntılarını mercek altına aldığımız habere dair yeni gelişmeleri 27.09.2020 tarihli haberimizden takip edebilirsiniz.

27 Eylül 2020 Pazar 15:21
Yağlı saçlara iyi gelen doğal saç maskeleri 2020
Takip Et:

Yağlı saçlar kadın, erkek herkesin yaşadığı bir problemdir. Saçlar her ne kadar temiz olsa da saç derisinin yağlı olması yağlanma süresini kısaltmaktadır. Saçlarınızdaki yağlanma sorunuyla evde uygulayabileceğiniz birkaç yöntem ile kurtulmanız mümkün.

Yağlı saçlar için elma sirkesi

Yağlı saçlar için kullanılan elma sirkesi, saç derisinin Ph seviyesini düzenleyerek fazla yağ salınımının önüne geçer. Saçınıza uygulayacağınız sirke karışımı, bir su bardağı ılık suya üç çorba kaşığı elma sirkesi eklenmesiyle oluşturulur. Saçınızı her zaman kullandığınız şampuan ile yıkadıktan sonra, durulama suyu olarak elma sirkesi karışımı kullanılır. Sirkeli su saçta 10 dakika kadar bekletildikten sonra soğuk su ile saçtan arındırılır. Haftada iki kez uygulayabileceğiniz bu yöntem ile saçınızın yağlanmasını engelleyebilir, daha parlak saçlara sahip olabilirsiniz.

Yağlı saçlar için limon suyu karışımı


İki adet limonun suyu, iki fincan su ve üç çay kaşığı balı karıştırarak limon suyu karışımı elde edebilirsiniz. Bu karışımı beş dakika boyunca saç derinize masaj yaparak uyguladığınızda, saç derisinde yağlanmayı giderir. Karışım 5 dakika saçta bekletildikten sonra ılık suyla yıkanmalıdır. Haftada iki kez uygulayacağınız bu karışım ile saç derinizin yağlanmasının önüne geçebilirsiniz.

Yağlı saçlar için siyah çay

Her gün tükettiğimiz demlenmiş siyah çay, saç yağlanmasına karşı uygulanabilecek bitkisel çözümlerden biridir. Bir fincan suya, 10 dakika kaynatılmış siyah çay yapraklarınız ekleyin. Bu karışım ile saçınızı yıkayın ve 10 dakika bekletin. Belirtilen sürenin sonunda saçlar soğuk su ile yıkanmalıdır. Haftada birkaç kez yapabileceğiniz bu işlem ile hem saç derinizin yağlanmasını engelleyebilir hem de düzenli yapıldığında saçlarınızın parlak bir görünüme sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

Yağlı saçlar için karbonat

Yağlı saçlarda büyük etki gösteren karışımlardan biri de karbonat ve su karışımıdır. Karbonat su ile karıştırılıp saç diplerine uygulandığında, aşırı yağlanmayı ve yağlanma nedeniyle oluşan kötü kokuyu gidermektedir. Karbonat karışımı hazırlamak için 3 yemek kaşığı karbonatı, 1 litre su ile karıştırmalısınız. Karışım 20 dakika saç derisinde bekletildikten sonra saçlar durulanmalıdır. Bu işlem düzenli olarak tekrar edildiğinde yağlanma probleminin önüne geçer ve saçları güçlendirir.



Son Güncelleme: 27.09.2020 15:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamyonetin arkasına bağlanarak sürüklenen eşeği polis kurtardı
Kamyonetin arkasına bağlanarak sürüklenen eşeği polis kurtardı
İstanbul’un göbeğin'de kapkaç terörü
İstanbul’un göbeğin'de kapkaç terörü
Burcu Esmersoy siyahlar içinde objektiflere poz verdi
Burcu Esmersoy siyahlar içinde objektiflere poz verdi
İntihara kalkışan komşusunu cep telefonu ile canlı yayın yaptı
İntihara kalkışan komşusunu cep telefonu ile canlı yayın yaptı
Gaziantep'te feci trafik kazası! Bilanço 3 ölü 2 yaralı
Gaziantep'te feci trafik kazası! Bilanço 3 ölü 2 yaralı
Söke'de korkutan yangın! Bir çok ev tahliye edildi
Söke'de korkutan yangın! Bir çok ev tahliye edildi

Popüler Haberler

Yağlı saçlara iyi gelen doğal saç maskeleri 2020
Hırdavat bayiliği veren firmalar 2020
Torun bakım maaşı ödemesi nereden yapılmaktadır? 2020 torun bakım parası ne kadar?
Romanya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
Kadınlar için muhteşem düz saç kesim modelleri 2020
Türk Telekom'dan 10 GB hediye internet kampanyası 27 Eylül 2020 Pazar
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut yaşı ve oynadığı diziler
Ziraat Bankası sera kredisi özellikleri neler? 2020
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2020 evlenme prosedürü
İstenmeyen smslerden kurtulmak için neler yapılabilir? 2020
Enes Batur Dolunay şarkısı ne zaman yayınlanacak? Enes Batur Dolunay şarkısı youtube klibi
2020 yılında konut fiyatları artacak mı? Eriyen konut stokları ve yeni faiz indirimi ile konut fiyatları artacak
Çeyiz destek ödemesi nedir? Devletten evlenenlere gençlere 68 Bin TL'ye kadar destek ödemesi
Kurşun dizisi neden final yapıyor? Kurşun final bölümü tarihi açıklandı
WatchOS 6 ile Apple saatlerine gelecek yenilikler neler?
Ziraat Bankası faizsiz kredi avantajları 27 Eylül 2020 Pazar
Eminevim nasıl ev sahibi yapıyor? 2020 Eminevim hakkında bilgiler
Bağ-Kurlular hangi hallerde rapor parası alabilir? Kimler rapor parası alabilir?
Hastalık türlerine göre en yatkın kan grupları hangileridir?
Alevlerin Ardında Komiser Taner kimdir? Fatih Çetintaş yaşı ve oynadığı diziler
Anaokulları zorunlu mu? 2020 Anaokulu eğitimi şart mıdır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.