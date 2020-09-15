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Yağlı saçlara evde nasıl bakım yapılır? Evde hazırlanabilecek doğal saç maskeleri 2020

Yağlı saçlara evde nasıl bakım yapılır? Evde hazırlanabilecek doğal saç maskeleri haberinin yayınlanmasının ardından birçok kişi haberin güncel ayrıntıları hakkında merağa kapıldı. Yağlı saçlara evde nasıl bakım yapılır? ile ilgili güncel gelişmelere yer verdiğimiz 15 Eylül 2020 Salı günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak, en yeni ayrıntılardan önce siz haberdar olun!

15 Eylül 2020 Salı 10:00
Yağlı saçlara evde nasıl bakım yapılır? Evde hazırlanabilecek doğal saç maskeleri 2020
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Yağlı saçlar kadın, erkek herkesin yaşadığı bir problemdir. Saçlar her ne kadar temiz olsa da saç derisinin yağlı olması yağlanma süresini kısaltmaktadır. Saçlarınızdaki yağlanma sorunuyla evde uygulayabileceğiniz birkaç yöntem ile kurtulmanız mümkün.

Yağlı saçlar için elma sirkesi

Yağlı saçlar için kullanılan elma sirkesi, saç derisinin Ph seviyesini düzenleyerek fazla yağ salınımının önüne geçer. Saçınıza uygulayacağınız sirke karışımı, bir su bardağı ılık suya üç çorba kaşığı elma sirkesi eklenmesiyle oluşturulur. Saçınızı her zaman kullandığınız şampuan ile yıkadıktan sonra, durulama suyu olarak elma sirkesi karışımı kullanılır. Sirkeli su saçta 10 dakika kadar bekletildikten sonra soğuk su ile saçtan arındırılır. Haftada iki kez uygulayabileceğiniz bu yöntem ile saçınızın yağlanmasını engelleyebilir, daha parlak saçlara sahip olabilirsiniz.

Yağlı saçlar için limon suyu karışımı


İki adet limonun suyu, iki fincan su ve üç çay kaşığı balı karıştırarak limon suyu karışımı elde edebilirsiniz. Bu karışımı beş dakika boyunca saç derinize masaj yaparak uyguladığınızda, saç derisinde yağlanmayı giderir. Karışım 5 dakika saçta bekletildikten sonra ılık suyla yıkanmalıdır. Haftada iki kez uygulayacağınız bu karışım ile saç derinizin yağlanmasının önüne geçebilirsiniz.

Yağlı saçlar için siyah çay

Her gün tükettiğimiz demlenmiş siyah çay, saç yağlanmasına karşı uygulanabilecek bitkisel çözümlerden biridir. Bir fincan suya, 10 dakika kaynatılmış siyah çay yapraklarınız ekleyin. Bu karışım ile saçınızı yıkayın ve 10 dakika bekletin. Belirtilen sürenin sonunda saçlar soğuk su ile yıkanmalıdır. Haftada birkaç kez yapabileceğiniz bu işlem ile hem saç derinizin yağlanmasını engelleyebilir hem de düzenli yapıldığında saçlarınızın parlak bir görünüme sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

Yağlı saçlar için karbonat

Yağlı saçlarda büyük etki gösteren karışımlardan biri de karbonat ve su karışımıdır. Karbonat su ile karıştırılıp saç diplerine uygulandığında, aşırı yağlanmayı ve yağlanma nedeniyle oluşan kötü kokuyu gidermektedir. Karbonat karışımı hazırlamak için 3 yemek kaşığı karbonatı, 1 litre su ile karıştırmalısınız. Karışım 20 dakika saç derisinde bekletildikten sonra saçlar durulanmalıdır. Bu işlem düzenli olarak tekrar edildiğinde yağlanma probleminin önüne geçer ve saçları güçlendirir.



Son Güncelleme: 15.09.2020 10:00
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