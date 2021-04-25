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Yağışlar ülkeyi terk ediyor! Yaz kapıda

Meteoroloji tarafından yayınlanan tahmin haritasına göre son dakika gelişmeleri yaşandı. Yurdun batısından gelen sürekli yağışlar kısa sürede son bulacak. Batısından başlanacak olan sıcaklıklar tüm yurtta etkili olacak. Ayrıntılar haberimizde

25 Nisan 2021 Pazar 14:53
Yağışlar ülkeyi terk ediyor! Yaz kapıda
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2021 Nisan ayının son haftasına girerken yağışlar yurdu terk etmeye başladı. Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre yarından itibaren hava sıcaklıklarının yükselmesi bekleniyor.

İstanbul bugün en yüksek 13 derece olurken hafta ortasında bu sıcaklık 25 dereceyi bulacak.  Doğu bölgesinde ise yağışlar belirli alanlarda etkili olacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise sıcaklık 30 derecenin üstünde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün tüm yurtta yerel yağışlar etkili olacağı açıklandı.  Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri bulutlu olurken Trakya ve Marmara gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Batı Akdeniz, iç ve Doğu Anadolu kuzeyi yine yağış etkili olurken Orta Karadeniz gök gürültülü sağanak yağış kendini gösterecek.




Son Güncelleme: 25.04.2021 14:53
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Anahtar Kelimeler:
YağışYazMeteoroloji
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