Yağışlar ülkeyi terk ediyor! Yaz kapıda

2021 Nisan ayının son haftasına girerken yağışlar yurdu terk etmeye başladı. Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre yarından itibaren hava sıcaklıklarının yükselmesi bekleniyor.

İstanbul bugün en yüksek 13 derece olurken hafta ortasında bu sıcaklık 25 dereceyi bulacak. Doğu bölgesinde ise yağışlar belirli alanlarda etkili olacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise sıcaklık 30 derecenin üstünde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün tüm yurtta yerel yağışlar etkili olacağı açıklandı. Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri bulutlu olurken Trakya ve Marmara gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Batı Akdeniz, iç ve Doğu Anadolu kuzeyi yine yağış etkili olurken Orta Karadeniz gök gürültülü sağanak yağış kendini gösterecek.