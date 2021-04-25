Yağışlar ülkeyi terk ediyor! Yaz kapıda

2021 Nisan ayının son haftasına girerken yağışlar yurdu terk etmeye başladı. Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre yarından itibaren hava sıcaklıklarının yükselmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün tüm yurtta yerel yağışlar etkili olacağı açıklandı. Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri bulutlu olurken Trakya ve Marmara gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Batı Akdeniz, iç ve Doğu Anadolu kuzeyi yine yağış etkili olurken Orta Karadeniz gök gürültülü sağanak yağış kendini gösterecek.
Son Güncelleme: 25.04.2021 14:53