Yağ bezesini aldırdığı ameliyat sonrasında hayatını kaybetti

Üzücü olay İstanbul'da gerçekleşti.

Antalya Manavgat'ta ikamet eden 41 yaşındaki Eda Kaya geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla birlikte İstanbul'a gezmeye geldi. Kaya seyahat sırasında belinde çıkan bir yağ bezesinden ameliyat olup aldırmak için İstanbul'da öze bir hastaneye geldi ve muayene oldu.

Talihsiz kadına geçtiğimiz pazartesi günü için ameliyat randevusu verildi.

Kaya 14 Eylül pazartesi günü hastaneye geldi ve belindeki yağ bezesi için ameliyat oldu. Ameliyat iyi geçti ancak sonrasında komplikasyon gelişti.

Durumu aniden kötüleşen Kaya hemen başka bir hastaneye kaldırıldı ve müşade altına alındı. Ancak genç kadın çoklu organ yetmezliği sonucu doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı.

Bu sırada iş için yurt dışında olan eşi korona virüs tedbirleri sebebiyle ülkeye giriş yapamadı ancak Büyükelçiklerin araya girmesiyle birlikte özel izin alan Aykut Kaya Antalya'ya gelebildi.

Talihsiz kadının cansız bedeni Manavgat'ta gözyaşları arasında defnedildi. Eda Kaya'nın yakınları ise sinir krizi geçirdi.