Ya Şehr-İ Ramazan ne demektir? Ya Şehr-İ Ramazan anlamı

Ramazan geldi ve camiler mahyalarda çeşitli ayet, hadis ve yazılarla süslendi. Camilerde ramazan ayına girdi. Bu yazılardan bir tanesi Ya Şehri Ramazan oldu. Peki anlamı ne? Hep birlikte bakalım.

Osmanlı'dan bugünümüze kadar gelen mahya yazıları şu an hala devam ediyor. Ramazan'ın geldiğinin göstergesi de olan aynı zamanda süslemelerle camiler donatıldı.

Pandemi önlemleri kapsamında alınan kararlarla birlikte teravih namazları evde kılınacak. 5 vakit namazlar camide kılınmaya devam edecek. Bu ramazan camilerin gölgesinde geçmeye devam edecek.

Arapça'da Şehr-i Ramazan demek, şehr ay olarak bilinir. Şehr-i aylar anlamına gelir. İslam'ın şartlarından biri olan oruç tutmak, 12 aydan oluşan hicri takvimin 9.ayında Ramazan ayı olarak geçirilir.

Ramazan kelimesinin anlamı ise yanmak ve yağmur anlamlarına gelir. Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan onbir ayın sultanı ramazan ayının mübarek olması anlamlarına gelir.

Şehrimize hoşgeldin Ramazan anlamlarına da gelmektedir.