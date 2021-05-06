XRP Ripple davası ne zaman, saat kaçta? Ripple dava tarihi ne zaman?

Ripple’a menkul kıymet davası açılmıştı. Açılmış olan davada 1,3 milyar dolarlık tazminat talebi olurken Ripple’ın 2013 yılı itibari ile, XRP olarak bilinmekte olan dijital varlıkların ABD’deki ve tüm dünyada ki yatırımcılara kayıt dışı olarak satış yapıp fon topladığını iddia ediyor. Yani iddialara göre Ripple, insanlardan almış olduğu hizmetlerin ödemesini geleneksel para birimi ile değil dijital para birimi olan XRP ile yapıyor. Peki, kripto para piyasasının nabzının bu davada atacağı Ripple XRP davasının tarihi ne zaman, saat kaçta?

Ripple davasının tarihi ne zaman?

Açılış savunmaları 12 Nisan tarihinde, SEC tarafından yapılacak ayrıntılı açıklama da 14 Mayıs tarihinde verilecek. Daha sonrasında savunmasının SEC’in sunduğu dosyaları cevap vermesi için de ayrı bir zamanı olacak. Savunmanın SEC tarafından sunulan argümanlara cevap vermesi için 4 Haziran tarihine dek zamanı olacak.

Ripple (XRP) mahkeme sonucu ne oldu?

New York Güney Bölge Mahkemesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Ripple aleyhindeki davası adına birinci mahkeme tarihi ilk önce 22 Şubat olarak açıklandı. Yargıç Analisa Torres ile birinci duruşmadan önce konferansa katılım sağlayacak. Dava ile ilgili saat bilgisi henüz bulunmamakta.

Ödeme jetonunu veren Ripple Labs, yatırımcıları yanıltma ve lisanssız bir menkul kıymet satma konusundaki iddia edilen rolünden dolayı ABD mahkemeleri tarafından incelenmekte. İlk duruşma tarihi 22 Şubat’tı.

5 Nisan tarihi itibari ile Ripple (XRP), SEC davasını kazanacağı doğrultusundaki güveni ile son 5 haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Halen başı belada

Dönüm noktası niteliğindeki durum ile Ripple, ABD makamları ile yasal tartışmalara giren en büyük kripto şirketlerinden / ihracatçılarından bir tanesi oldu. Telegram ile Kik daha önceden son senelerde hararete uğradı (2. beş milyon dolar ödeme yaptı). ShipChain gibi daha küçük projeler de benzer olarak milyonlarca dolar para cezası aldı.

Bu sırada, CEO Brad Garlinghouse daha önceden Twitter üzerinden yasal işlemlerden dolayı yaşadığı hayal kırıklığını dile getirmişti. SEC’in söylemlerini boşa çıkardı ve Ripple’ın XRP’yi kullanmayı sürdüreceğini çünkü “ödemeler konusunda en iyi dijital varlık olduğunu, bunun yararları olarak hızını, maliyetini, ölçeklenebilirliğini ve enerji verimliliğini öne sürdüğünü” belirtti.

Garlinghouse geçtiğimiz sene attığı bir tweet’inde, "SEC, diğer G20 ülkeleri ve ABD hükümetinin geri kalanıyla uyum içinde, yeniliğin neye benzediğini (özellikle kararları doğrudan Çin'e fayda sağladığında) seçememeli" ifadelerine yer vermişti.

Ripple kurucu ortağı, o zamanlar ABD makamlarının Bitcoin ile Ethereum’u adil olmayacak bir biçimde düzene koyduğunu ve Çin’deki madencilik endüstrisine doğrudan yarar sağladığını da belirtmişti. Fakat şuan için dikkatler Ripple’da.

Rıpple nedir?

Rıpple küresel bir ödeme ağı ve dünyanın herhangi bir yerinde bulunan herhangi bir para biriminin saniyeler içerisinde, çok uygun işlem ücreti ile gönderimini sağlamaktadır. Şu an Rıpple, dünya genelinde gerçek zamanlı ödeme yapmak amacı ile daha verimli ve uygun maliyetli bir seçenek sunacak şekilde onlarca banka ile beraber çalışmalarını yürütüyor. Bitcoin bir ödeme yöntemi, fakat Ripple gibi birisinden başka birisine para yollamanın hızlı bir yolunu sunmuyor.

Rıpple (XRP) davayı kazanır mı?

Dört aydır devam eden yasal mücadelede Rıpple davayı kazanacağı konusunda kendisinden emin. Gönderilmiş olan mektupta, uzlaşma düşüncesinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) yönetiminde olan çalışanları ile görüşüldüğü bilgisi de paylaşılarak,

“Davalılar ifadeye katılıyor, ancak önceki uzlaşma görüşmelerinin eski yönetimin altında yapıldığını ve esas olarak SEC'den ayrılan ilgili bölüm müdürleriyle yapıldığını not edin." denildi.

Geçen Ocak ayında Ripple’nin CEO’su Brad Garlinghouse yaptığı açıklamasında SEC’in Ripple’a yaptığı suçlamalarının olumsuz olduğunu söylemişti. Joe Biden hükümetinden umudu olan Rıpple, olumlu bir yaklaşım olabileceği düşüncesini taşıyor. Bu olumlu düşüncenin arkasındaki sebeplerden bir tanesi de Ocak ayında Biden’ın SEC başkanı adayı olan Gary Gensler’in Rıpple hakkında yapmış olduğu yorumlardır. Gensler, Rıpple hakkında bir menkul kıymet olarak görülmesi için “güçlü bir delile” sahip olduğunu açık bir şekilde dile getirmişti.