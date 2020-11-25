Wonder Woman 1984 filmi çıkış tarihi belli oldu!

Güzel oyuncu Gal Gadot’un başrolünde yer aldığı Wonder Woman filminin yeni serisi Wonder Women 1984 merakla bekleniyordu. Serinin yeni filminin çıkış tarihi belli oldu.

Waner Bros, filmin Noel gününe özel HBO Max ekranlarında Amerika’da yer alan açık hava sinemalarında yayınlanacağı açıkladı. Film severlerin merakla beklediği Wonder Woman 1984 filminin Türkiye çıkış tarihi ise merak konusu olmuş durumda.

Serinin yeni filmi Türkiye’de 15 Ocak 2021 tarihinde yayınlanırken, Azerbaycan’da 14 Ocak 2021 tarihinde yayınlanacak.

Waner Media patronu Ann Sanoff, HBO Max üzerinden yayınlanacak olan filmle ilgili hayranlara daha önce yapılmamış ve yenilikçi olarak hizmet vereceklerini ifade ederken, salgın nedeniyle filmlerinin yayınlanamadığı ve Wonder Woman 1984’ün bu nedenle HBO Max platformu üzerinde izlenme fırsatını hazırladıklarını ifade etti.