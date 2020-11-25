İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Son Dakika
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam...
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Türkiye'nin ilk yerli aşısı Tetanos-Difteri'nin çalışmaları tamamlandı
Türkiye'nin ilk yerli aşısı Tetanos-Difteri'nin...
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada...

Wonder Woman 1984 filmi çıkış tarihi belli oldu!

Süper kahraman filmlerinin en sevilenlerinden biri olan Wondar Women filmin yeni serisi Wonder Women 1984 merakla bekleniyordu. Wonder Woman 1984 filmi çıkış tarihi belli oldu.

25 Kasım 2020 Çarşamba 20:55
Wonder Woman 1984 filmi çıkış tarihi belli oldu!
Takip Et:

Güzel oyuncu Gal Gadot’un başrolünde yer aldığı Wonder Woman filminin yeni serisi Wonder Women 1984 merakla bekleniyordu. Serinin yeni filminin çıkış tarihi belli oldu.


Waner Bros, filmin Noel gününe özel HBO Max ekranlarında Amerika’da yer alan açık hava sinemalarında yayınlanacağı açıkladı. Film severlerin merakla beklediği Wonder Woman 1984 filminin Türkiye çıkış tarihi ise merak konusu olmuş durumda.

Serinin yeni filmi Türkiye’de 15 Ocak 2021 tarihinde yayınlanırken, Azerbaycan’da 14 Ocak 2021 tarihinde yayınlanacak.

Waner Media patronu Ann Sanoff, HBO Max üzerinden yayınlanacak olan filmle ilgili hayranlara daha önce yapılmamış ve yenilikçi olarak hizmet vereceklerini ifade ederken, salgın nedeniyle filmlerinin yayınlanamadığı ve Wonder Woman 1984’ün bu nedenle HBO Max platformu üzerinde izlenme fırsatını hazırladıklarını ifade etti.



Son Güncelleme: 25.11.2020 20:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Wonder WomanFilm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anne ve iki çocuğu koronavirüsten vefat etmişti! Aynı aileden bir acı haber daha
Anne ve iki çocuğu koronavirüsten vefat etmişti! Aynı aileden bir acı haber daha
2 bin lira maaşla yaptıkları şaşkına çevirmişti! Son izninde yakayı ele veren kasiyerin cezası belli oldu
2 bin lira maaşla yaptıkları şaşkına çevirmişti! Son izninde yakayı ele veren kasiyerin cezası belli oldu
Antalya'da korkunç saldırı
Antalya'da korkunç saldırı
Taksici ile müşteri arasındaki akılalmaz tartışma anbean kamerada!
Taksici ile müşteri arasındaki akılalmaz tartışma anbean kamerada! "Ben seni sevmedim"
Mersin'de korkutan patlama
Mersin'de korkutan patlama
Bursa 3 ayda kırmızıya döndü, yoğun bakım doluluğu yüzde 80'i aştı
Bursa 3 ayda kırmızıya döndü, yoğun bakım doluluğu yüzde 80'i aştı

Popüler Haberler

Trendyol efsane cuma indirimler kaç gün sürecek? Trendyol Black Cuma ne zaman bitecek?
Kimsesizler Betül öğretmen kimdir? Damla Cercisoğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sahibinden 2.el araba ilan sitelerine ikinci el otomobil alırken nelere dikkat edilmeli? 2. el araç nasıl alınır? En ucuz ikinci el otomobil nereden alınır?
26, 27 Kasım Trendyol efsane Cuma black friday indirimli ürünler
Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl? Kenan Işık iyileşiyor mu?
Meme Kanseri nasıl ortaya çıkar? Hastalığın vücuttaki belirtileri nasıldır?
Epic Games Kara Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Epic Games Efsane cuma indirim tarihleri
Maradona nenden öldü? Maradona sağlık sorunu neydi, ölüm nedeni ne?
Fox TV Sen Çal Kapımı 25 Kasım 2020 Çarşamba bu akşam neden yok? Sen Çal Kapımı bitti mi, final mi yaptı?
Twitter'ın mavi tik özelliği ne zaman kullanıma açılacak?
O Ses Türkiye blok ya da bloklama nedir, neden uygulanıyor, nasıl uygulanıyor? O Ses Türkiye Bloklama sistemi ayrıntıları
Instagram’da en kolay video nasıl indirilir?
Sevgili Geçmiş dizisi fragmanında çalan şarkı
Adıma kayıtlı telefon hattı var mı? İsmime kayıtlı hat sorgulama ve öğrenme işlemleri
Elektrik faturası desteği nasıl alınır? Devlet elektrik desteği para yardımı alma başvuru şartları
Zümrüdüanka dizisi Niyazi Çavuş karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Korkmaz Arslan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuruluş Osman Çömlekçi İdris kimdir? Bahtiyar Engin kimdir, nereli yaşı kaç?
Zümrüdüanka dizisinde Canan karakterini Ebru Ünlü canlandırıyor
Sıfır ve ikinci el araba fiyatları düşer mi, düşecek mi?
Zümrüdüanka dizisi Döne karakterini kim canlandırıyor? Asiye Dinçsoy kimdir?
Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine Cansu Dere hayat veriyor

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.