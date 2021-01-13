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Wingsuit nedir, nasıl yapılır? Wingsuit uçuş eğitimi ve eğitim ücreti

Adrenalin tutkunlarının yeni odağı wingsuit sporu oldu. Son günlerde internette wingsuit nedir, nasıl yapılır ve wingsuit uçuş eğitimi nasıl yapılır soruları araştırılıyor.

13 Ocak 2021 Çarşamba 20:28
Wingsuit nedir, nasıl yapılır? Wingsuit uçuş eğitimi ve eğitim ücreti
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İnsanlar yüzyıllardır uçmanın hayalini kurar. Bu hayal birçok kez farklı şekillerde denemiş ve birçok alet icat edilmişti. Bu aletlerden biri de Wingsuit kıyafetidir. 1917 yılında Avusturya asıllı Fransız terzi Franz Reichelt hava sporlarına ilgi duyması nedeniyle bu kıyafeti dikmiştir. Kanatlı elbise kanatlı tulum olarak bilinen bu elbiseyle yeni bir spor dalı ortaya çıktı.

Kolların açılmasıyla ortaya çıkan hava keseleri kanat gibi görünür. Bu keselere dolan hava gökyüzündeki sürtünmeyi azaltır ve süzülme oranını artırır. Bu şekilde bir makine desteği olmadan uçulabilir.

Wingsuit kıyafetiyle rüzgarın da etkisine bağlı olarak 240 km kadar hıza çıkılıyor. Belli bir yükseklikten atladıktan sonra kolların açılmasıyla süzülme başlar. Bu kıyafetle adeta bir kuş gibi havada süzülme gerçekleşir. Ancak yere inme işlevi bu kıyafette yoktur bu nedenle yere yaklaşıldığında paraşüt açılır.

Wingsuit kıyafeti

Adrenalin tutkunları için yeni bir spor dalı oluşturan bu kıyafet ülkemizde de giderek yayılıyor. 3 Türk profesyonel Türkiye Takımını kurdu. Grubun misyonu ise bu spor dalını tanıtmak ve yapmak isteyen kişilere gerekli desteği sağlamaktır.

Wingsuit eğitimi ve fiyatı

Türkiye Wingsuit sporu için çok uygun bir bölge olarak öne çıkıyor. Yurt dışında binlerce sporcu uçmak için gelip ülkenin dört bir yanında kamp kuruyor. Bu sporu yapmak isteyen kişilerin ise öncelikle 200’den fazla serbest atlayış yapması istenir. Ardından wingsuit eğitimi başlar. Eğitimlerin fiyatı değişse de bu sporun yapılabilmesi için paraşüt sistemlerine 150 bin ile 250 bin TL arasında harcama yapılıyor. Wingsuit kıyafet için ise ortalama 3 bin ile 50 bin TL arasında fiyatlar veriliyor.



Son Güncelleme: 13.01.2021 20:28
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Anahtar Kelimeler:
WingsuitUçmakSpor
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