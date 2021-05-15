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WhatsApp'ın yeni gizlilik politikası rakiplerinin işine geldi

En çok kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Ocak ayı içinde yeni gizlilik sözleşmesiyle gündeme geldi. Güncelleme gelen politika, küresel alanda büyük tepki gördü. Kullanıcılar değişen gizlilik kararlarından sonra alternatif uygulamaları kullanmaya başladı.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 00:13
WhatsApp'ın yeni gizlilik politikası rakiplerinin işine geldi
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Pazar araştırma şirketi Sensor Tower, WhatsApp’ın son dört ay içindeki indirme sayısı performansını rakipleri ile kıyasladı. Telegram ile Signal her geçen gün kullanıcı sayısının artması ile dikkatleri üstüne çekti.

Telegram ile Signal’ın yükselişi WhatsApp’ı korkuttu

2021'in ilk 4 ayı içinde, Telegram uygulamasının indirmeleri bir önce ki seneye bakılarak % 98 artış göstererek 161 milyonun üstüne yükseldi. Signalin de kullanıcı sayısı % 1.192 artarak 64.6 milyona çıktı.

Paylaştığı gizlilik sözleşmesiyle tepkilere neden olan ve tarihi erteleyen WhatsApp, 15 Mayıs tarihi sonrasında kullanıcıları nelerin beklediğini ve sunduğu seçenekleri açıkladı.

Telegram ile Signal’in aylık indirim oranları

Telegram ile Signal’, Ocak ayından itibaren kullanıcılar tarafından oldukça benimsendi. Ocak ayın içinde Telegram, 16.6 milyondan % 283 artış ile 63.5 milyon indirmeye ulaştı. Nisan ayı içindeki indirmeler de% 3‘lük hafif bir düşüş yaşadı.

Altenatif mesajlaşma arayan kullanıcılardan dolayı bu 2 uygulamanın da Ocak ayında çok fazla ilgi gördüğü ortada. Bu dalgalanma zaman içinde yavaşlasa da, özellikle Signal uygulamasına hala yoğun ilgi gösteriliyor Signal’in Ocak ayı içindeki indirmeleri, bir önceki seneye kıyasla 992 binden % 5 bin 001 artış ile 50,6 milyona yükseldi

Şubat ayında ise kurulumlar ayda % 86 düşüş ile 7 milyonun birazcık üzerine çıktı. Ocak ayında ki yükselişten bu zamana  dek yüklemeleri her ay düşse de, Signal uygulaması tutarlı olarak büyüyor. Nisan ayı içinde, dünya çapında 2,8 milyon indirmeye ulaşan Signal, Nisan 2020’de ki 1,3 milyonun 2 katından fazla büyüme yaşadı.

WhatsApp’ın dünya genelindeki yüklemeleri Ocak ve Nisan döneminde % 43 azalma yaşadı. Bu azalmaya rağmen rakiplerini geride bırakmayı başarıp yaklaşık 172,3 milyona ulaştı.

WhatsApp, zorunlu gizlilik politikası nedeni ile tepki görmeden önce de ilk defa yüklemeleri, koronavirüs salgınının başında bir düşüş yaşadı. 2020 senesinin Nisan ayında bir önceki aya göre 76,5 milyondan % 28 düşüş ile yaklaşık 55,2 milyon yükleme oldu.


Son Güncelleme: 15.05.2021 00:13
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppYeniGizlilikPolitikası
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