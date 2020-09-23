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Whatsapp'a yeni çoklu cihaz desteği

Dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a yeni "çoklu cihaz desteği" özelliği geliyor! Artık tek bir hesap 4 farklı cihazda kullanılabilecek…

23 Eylül 2020 Çarşamba 13:33
Whatsapp'a yeni çoklu cihaz desteği
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Dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulamalarından başta gelen Whatsapp için yeni bir özellik daha geleceği duyuruldu. Kullanıcıların pek çoğunun seveceği bu yeni özelliğin isminin “çoklu cihaz desteği” olacağı belirtildi.

İlk olarak Android Beta uygulamasına eklenecek olan yeni özellik sayesinde 4 farklı cihaz üzerinden aynı Whatsapp hesabının kullanılabileceği duyuruldu. Böylelikle aynı hesap üzerinden hem tablet hem bilgisayar hem de telefon üzerinden kullanım söz konusu olabilecek.


Diğer yandan özellikle ilgili 2 farklı ekran görüntüsü de paylaşıldı. Özelliğin kısa bir süre içinde Android ve iOS cihazlarında kullanılabilir olacağı öne sürüldü.



Son Güncelleme: 23.09.2020 13:33
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Anahtar Kelimeler:
MesajlaşmaWhatsApp
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