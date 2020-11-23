WhatsApp stickerlar nasıl kaldırılır veya silinir?

Günümüzde Türkiye ve tüm dünyada en çok kullanıla mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinde kullanılan özelliklerden biri olarak stickerlar karşımıza çıkmaktadır. Milyonlarca kullanıcı tarafından gündelik mesajlaşmalarda sıklıkla kullanılan stickerlar kullanıcıların isteklerine göre özelleştirilebilmektedir. Stickerlar ile birlikte yapılan konuşmalar daha işlevsel ve eğlenceli hale getirilebilmektedir.
Stickerlar yukarıdaki kısımda anlatıldığı gibi yalnızca birkaç saniye içerisinde uygulamalardan silinebilmektedir.
Son Güncelleme: 23.11.2020 18:19