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WhatsApp stickerlar nasıl kaldırılır veya silinir?

Dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerindeki sticker özelliği gündelik mesajlaşmalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak artık kullanılmayan stickerların nasıl silinebileceği birçok kişi tarafından bilinmemektedir. Stickerlar uygulamadan yalnızca birkaç tık ile silinebilmektedir...

23 Kasım 2020 Pazartesi 18:19
WhatsApp stickerlar nasıl kaldırılır veya silinir?
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Günümüzde Türkiye ve tüm dünyada en çok kullanıla mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinde kullanılan özelliklerden biri olarak stickerlar karşımıza çıkmaktadır. Milyonlarca kullanıcı tarafından gündelik mesajlaşmalarda sıklıkla kullanılan stickerlar kullanıcıların isteklerine göre özelleştirilebilmektedir. Stickerlar ile birlikte yapılan konuşmalar daha işlevsel ve eğlenceli hale getirilebilmektedir.


Diğer yandan kullanıcılardan bazıları uygulamalarında denemek için indirdikleri ya da artık kullanmadıkları stickerları nasıl silebileceklerini de merak etmektedirler. Stickerlerin silinebilmesi için öncelikle sticker menüsüne giriş yapılması ve ardından “+” simgesine tıklanması gerekmektedir. Çıkartmalarım sekmesine girildikten sonra düzenle tuşuna basılması ve buradan silme işleminin gerçekleştirilmesi yeterli olacaktır.

Stickerlar yukarıdaki kısımda anlatıldığı gibi yalnızca birkaç saniye içerisinde uygulamalardan silinebilmektedir.



Son Güncelleme: 23.11.2020 18:19
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppStickerMesajlaşma
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