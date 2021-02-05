İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...

Wakanda forever nedir, ne demek? Survivor Steven neden Wakanda forever diyor? Wakanda nerededir?

Survivor 2021 yarışmacılarından Steven'in her galibiyet sonrasında Wakanda selamı vermesi pek çok kişiyi merak ettirdi. Program hayranları, Wakanda Forever nedir, ne demek? Survivor Steven neden Wakanda Forever diyor? Wakanda nerededir? sorularını araştırmaya başladı.

05 Şubat 2021 Cuma 21:28
Wakanda forever nedir, ne demek? Survivor Steven neden Wakanda forever diyor? Wakanda nerededir?
Takip Et:

Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı Survivor’da yarışan Steven Salam’ın her galibiyet sonrasında Wakanda Forever demesi meraka neden oldu. Pek çok kişi Wakanda’nın konumunu araştırırken aynı zamanda Wakanda Forever’in anlamını da araştırmaya başladı.

Wakanda ilk defa Fantastic Four filminde kullanıldı. Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratılan hayali bir ülke olan Wakanda merak edilmeye başlandı.

Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratılan hayali ülke Wakanda ilk kez Fantastic Four filminde görüldü. Daha sonrasında Captain America: Civil War, Black Panther, Avengers: Infinity War ve Avangers: Endgame filmlerinde popülerlik kazanan Wakanda’da yerli halk Wakanda Forever demektedir.

Wakanda Forever selamlaşmasının popülerliği

Filmde hükümdar olan T’Challa’nın Wakanda’ya kral olma çabasının anlatıldığı Black Panther filminde kralın korumaları ve kralı seven halk T’Challa’yı gördüğünde Wakanda Forever demektedir. Dışardan bakıldığında kabile ve ilkel bir hayat yaşadığı düşünülen Wakanda halkının aslında dünya teknolojisinden çok uzakta bir gelişmişlik içerisinde yaşaması gösterilmektedir.

NBA’de dünyanın en büyük basketbolcularından olan Lebron James’in başta olmak üzere Lewis Hamilton, Chadwick Boseman Wakanda selamı vererek bu selamlaşmanın popülerleşmesine olanak sağlamıştır.

 



Son Güncelleme: 05.02.2021 21:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SurvivorStevenWakandaSelamWakanda ForeverNedirNe Demek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da akılalmaz olay! Yetkililer durum için 'çok ciddi' dediler
İstanbul'da akılalmaz olay! Yetkililer durum için 'çok ciddi' dediler
Manisa'da otomobil ile iş makinesi kazası! 2 ölü 2 yaralı
Manisa'da otomobil ile iş makinesi kazası! 2 ölü 2 yaralı
Kısıtlamaya rağmen kumar oynadılar , 52 bin lira ceza yediler
Kısıtlamaya rağmen kumar oynadılar , 52 bin lira ceza yediler
Sağlık Bakanlığı 5 Şubat korona virüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanlığı 5 Şubat korona virüs verilerini açıkladı
Konya'da pazarcılar arasında ki kavgada kan aktı! 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Konya'da pazarcılar arasında ki kavgada kan aktı! 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Van Gürpınar'da feci kaza! 3 ölü çok sayıda yaralı var
Van Gürpınar'da feci kaza! 3 ölü çok sayıda yaralı var

Popüler Haberler

A101'de satılan Lenovo s2 akıllı saat nasıl, alınır mı?
Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Kırmızı Oda dizi çekim yeri ve mekanları
Kırmızı Oda Recai kimdir? Gerçek adı nedir? Gökhan Yıkılkan hakkında bilgiler
Sultan Abdülhamid tarihte ne zaman ve kaç yaşında öldü? Abdülhamid Han'ın hakkında merak edilen bilgiler
Akrep dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Akrep dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Instagram Shadow Ban nedir, nasıl kalkar? İnstagram etkileşimler nasıl yükselir?
Fox TV Hepsi Benim başvuru yapma şartları ve iletişim numaraları
Bülent Çolak Show TVKırmızı Kamyon oyuncu kadrosuna katıldı
WhatsApp Aero uygulaması nedir? Whatsapp Aero özellikleri nedir, nereden, nasıl indirilir?
5 Şubat 2021 Cuma reyting sonuçları Kırmızı Oda, Seni Çok Bekledim, Arka Sokaklar yarışında kim birinci oldu?
Peaky Blinders yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Peaky Blinders 5. sezon tarihi
Ataması yapılan öğretmenler işe ne zaman başlayacak? Sözleşmeli öğretmen iş takvimi belli oldu mu?
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlayacak? 2. Sezon başlama tarihi
Hekimoğlu dizisi Ceren kimdir? Gizem Erman Soysaldı doğum tarihi
65 yaş yaşlılık parası nasıl alınır? Yaşlılık maaşı ödeme günleri
Akıncı dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Akıncı devam eder mi?
Baharda cemre ne zaman düşecek? 2021 Havalar ne zaman ısınmaya başlayacak, cemre ne zaman düşecek?
Show TV Akrep konusu ve dizi oyuncuları
Survivor Batuhan'ın galibiyetini hediye ettiği Melisa kimdir?
Kırmızı Oda Nazlı’nın hikayesi nasıl bitiyor?
Clubhouse logosunun anlamı ne?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.