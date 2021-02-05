Wakanda forever nedir, ne demek? Survivor Steven neden Wakanda forever diyor? Wakanda nerededir?

Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı Survivor’da yarışan Steven Salam’ın her galibiyet sonrasında Wakanda Forever demesi meraka neden oldu. Pek çok kişi Wakanda’nın konumunu araştırırken aynı zamanda Wakanda Forever’in anlamını da araştırmaya başladı.

Wakanda ilk defa Fantastic Four filminde kullanıldı. Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratılan hayali bir ülke olan Wakanda merak edilmeye başlandı.

Wakanda Forever selamlaşmasının popülerliği

Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratılan hayali ülke Wakanda ilk kez Fantastic Four filminde görüldü. Daha sonrasında Captain America: Civil War, Black Panther, Avengers: Infinity War ve Avangers: Endgame filmlerinde popülerlik kazanan Wakanda’da yerli halk Wakanda Forever demektedir.

Filmde hükümdar olan T’Challa’nın Wakanda’ya kral olma çabasının anlatıldığı Black Panther filminde kralın korumaları ve kralı seven halk T’Challa’yı gördüğünde Wakanda Forever demektedir. Dışardan bakıldığında kabile ve ilkel bir hayat yaşadığı düşünülen Wakanda halkının aslında dünya teknolojisinden çok uzakta bir gelişmişlik içerisinde yaşaması gösterilmektedir.

NBA’de dünyanın en büyük basketbolcularından olan Lebron James’in başta olmak üzere Lewis Hamilton, Chadwick Boseman Wakanda selamı vererek bu selamlaşmanın popülerleşmesine olanak sağlamıştır.