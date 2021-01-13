Vücutta dövme olması sözleşmeli er yada uzman erbaş olmaya engel bir durum mu?

Dövme askerlikte sorun yaratır mı?

Dövme olayı asker ve polislerde hoş karşılanmayan bir durumdur. Bunun ne büyük nedeni işin ciddiyeti ve görevleri bakımından ayırt edici bir izlerin bulunmasının hoş karşılanmamasıdır. Yani görevini yapan bir asker veya polisin şüpheli şahıs ya da düşmanlar tarafından basit bir şekilde ayırt edilmesi istenmez. İstihbarat açısından da bu böyledir. Öte yandan disiplin olarak da dövmesi bulunan polis ya da asker makbul değildir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alım kriterleri kapsamında yer alan ön sağlık muayenesi şartları içerisinde “adayın vücudunda hiçbir şekilde jilet izi, herhangi bir dövme, yanık, ameliyat kesik izi ve farklı izler bulunmamalıdır.” Maddesi yer almaktadır.

Bulunduğumuz dönem içerisinde çoğu kişide dövme olduğundan personel temininde meydana gelen sıkıntılar sebebiyle bu madde 2016 senesinde yapılan yenilik ile esnetildi. Yeni düzenlemeyle ‘’ Yaz elbisesi giyildiğinde vücutta görünen bölgelerde 20 cm kare den büyük iz, yara ve dövme bulunmamalıdır. Görünmeyen yerlerde ise 50 cm kareden büyük yara, iz ve dövme bulunmamalıdır. Ayrıca bir dini, siyasi, cinsellik yâda şiddet içeren ideolojik iz dövme yâda belirtilmeyen dikkat çekici vücuda eklenen şeyler bulunmamalıdır. ‘’

Yukarıda vermiş olduğumuz esnetilen maddeden de anlaşılacağı üzere bundan sonra belirli yerlerde ve ölçülerde dövme ile yara izi kabul görülmemektedir. Vücudunuzda bulunan dövmelerin boyutunu ve yerini yukarıda yer alan maddede belirtilen ölçüye göre değerlendirerek sözleşmeli er, uzman erbaş ya da çavuş olabilip olamayacağınızı anlayabilirsiniz.